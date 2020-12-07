نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات مهمة عن الرخصة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اختبار الرخصة المهنية، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ممن قد قاموا باجتياز اختبارات كفاية المعلمين والمعلمات، حيث أنها قد وضحت موعد التسجيل في الاختبارات لمن اجتازوه ولمن لم يسبق لهم التسجيل بالإضافة إلى مواصفات الاسئلة، وفي مقال اليوم ستجدون كل التفاصيل.

موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم أعلنت تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في 1/12/202م، لذلك تم فتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات يوم الأحد الموافق 6/12/2020م، أما بالنسبة للمعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبار الكفايات فقد حددت الهيئة موعد خاص لهم لفتح مجال التسجيل في اختبار الرخصة بتاريخ 15/12/2020م.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية (اختبار التخصص) خلال المدة من 23 إلي يوم 30 من هذا الشهر لعام 2021م، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية (الاختبار التربوي العام) خلال المدة من 20 إلى 26 لشهر مارس لعام 2021م.

مواصفات أسئلة اختبار الرخصة المهنية

وذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن جميع الأسئلة في اختبار الرخصة المهنية من سؤال الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د)، وينبغي عند أخذ الاختبار الورقي أن تظلل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2، ولا يجب أبدًا باستخدام قلم الحبر السائل أو الجاف، وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار ويفضل أن يـحضر كل شخص معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة احتياطًا.

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

وقالت الهيئة إن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30/5/2021م، حيث أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بجميع أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الإلتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين مازالوا يشغلون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهل دون المؤهل الجامعي.