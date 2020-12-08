نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نقل ملكية السيارة في السعودية. في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات، وشروط نقل ملكية السيارة للأحانب تختلف من دولة إلي أخرى، فلكل دولة سياستها الداخلية الخاصة، وقوانينها التي تختلف من واحدة إلي أخري، حيث أصبح من السهولة الآن شراء سيارة، أو نقل ملكية السيارة،وذلك بعد تطبيق عدة شروط، التى ساعدت بدورها في حماية مالك السيارة، عند تعرضه للسرقة.

شروط نقل ملكية السيارة للأجانب.

أصبح الآن خطوات نقل ملكية السيارة في غاية السهولة، مع ضمان حقوق البائع والمشتري، ومن أهم الشروط:

أن تكون إستمارة الفحص صالحة عند وقت نقل الملكية. يجب أن تكون السيارة لا تحمل أي مخالفات مرورية. ينبغي أن يكون سجل البائع والمشترى خالي من أي مخالفات مرورية. من الضروري أن تكون السيارة مسجلة في السجل التأميني، ويكون ساري في وقت شراء او نقل ملكية السيارة. لابد من وجود رخصة قيادة سارية، وغير منتهية.

الإجراءات المطلوبة لنقل ملكية سيارة.

بداية ينبغي تطبيق كل الشروط اللازمة لعملية النقل، ثم بعدها يتم خطوات النقل.

تتم هذه الإجراءات عن طريق معرض السيارات، أو الأماكن الأخري التي يتم شراء السيارات من خلالها.

ترتبط هذه الاماكن التي تقوم بنقل ملكية السيارة مرتبط إلكترونيا بإدارة المرور عن طريق خدمة اسمها “تم” ، ثم يتم عمل عقد مبايعة، وبعدها يستطيع البائع أخذ نسخة من عقد المبايعة، الذي تم التوقيع عليه من كلا الطرفين، ويستلم المشتري أيضا نسخه أخري من عقد المبايعة، والإستمارة التي بها بيانات السيارة والمشتري.

تكاليف نقل الملكية

تختلف تكاليف نقل السيارة على حسب نوع السيارة.

تكاليف نقل ملكية سيارة خاصة ١٥٠ ريال.

تكاليف نقل ملكية سيارة نقل خاص ١٥٠ ريال أيضا.

تكاليف نقل ملكية سيارة سير صغيرة أيضا ١٥٠ ريال.

سيارة الأجرة تكون التكلفة ٣٠٠ ريال.

أما في حالة سيارات النقل العام تكون التكلفة ٣٠٠ ريال أيضا.

الخطوات اللازمة لنقل ملكية السيارة.

ينبغي وجود إستمارة الفحص للسيارة، ولابد من التأمين، فهذا يضمن حق البائع والمشترى، ولا تتم عملية نقل ملكية السيارة إلا في حالة وجود مالك السيارة، أو وجود وكيل شرعى.