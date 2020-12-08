نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسلوب رفع التظلمات المتعلقة بالعقوبات من خلال منصة (أبشر) في المقال التالي
عمر شويل - جدة نوه موقع أبشر عن طريقة رفع التظلمات التي تتعلق بالعقوبات والغرامات من خلال المنصة عبر الخدمات الاستعلامية بدون الاحتياج لأن يسجل دخول على الموقع، وذلك خلال إجابة الموقع على استفسار إحدى المستفيدات على تويتر مفاده إن الخدمات الاستعلامية لا تحتوي على أيقونة طلب رفع التظلمات وقد جاءت إجابة المنصة بأن المستفيد الذي يرغب في رفع التظلم عنه يجب أن يدخل إلى موقع أبشر قسم الأفراد دون عمل تسجيل دخول وعليه أن يتخير طلب تظلم من قرارات وقوع العقوبات عبر الخدمات الاستعلامية.
ويمكن دخول المستفيد من خلال موقع أبشر
وقد حسن موقع أبشر آلية تقديم الشكاوي والعقوبات والغرامات من خلال المنصة الإلكترونية من خدمات المعلومات ولا يحتاج المستفيد إلى تسجيل الدخول.
يذكر أن خدمة التظلمات هي خدمة تتيح للمستفيدين أن يرفعوا تظلماتهم وتعمل على متابعة هذه التظلمات كما أتاحت الجهات المسئولة الرد على استفسارات وأسئلة المتعاملين.
شروط استخدام خدمة التظلم
- ضرورة تحلي المتعامل بالجنسية السعودية.
- ضرورة أن يكون المتعامل له حساب على الخدمة.
- يمكن وجود حساب في النفاذ الموحد.
ما هي خطوات تنفيذ الخدمة
- الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد في منصة مسار.
- يقدم المتعامل طلب التظلم ثم يتابع الطلب ويعرف النتيجة.
- أما طريقة الدخول للخدمة للأشخاص المختصين
- الدخول إلى منصة مسار عبر النفاذ الوطني الموحد.
- تخير خدمة التظلمات.
- متابعة طلبات التظلم المقدمة وتقديم الإفادة بخصوص هذه الطلبات ثم إغلاق طلب التظلم بالإفادة النهائية.
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