نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1442 هـ وكيفية التسجيل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1442 , ينتظر طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي الآن الإعلان عن موعد اختبار القدرات للجامعيين، وذلك لرغبتهم في تأدية هذه الاختبارات في موعدها حتى يتمكنون من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، ولهذا حرصت هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية على إعلان موعد تسجيل اختبار القدرات على أن يبدأ الأحد الموافق 11 محرم وينتهي الخميس 15 محرم.

مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1442

صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن أهمية التسجيل في اختبار القدرات وذلك تبعًا للجدول التي تم الإعلان عنه، وذلك حتى يتمكن الطالب من التسجيل في الاختبارات ويتم حجز له مقعد، وإليكم طريقة التسجيل والتي تتضمن فترتين كالآتي:

• الفترة الأولى للتسجيل وسوف تبدأ يوم 2 سبتمبر وتنتهي 20 سبتمبر ويكون ذلك للصف الثالث الثانوي.

• الفترة الثانية وتبدأ في 2 سبتمبر وتنتهي في 18 يناير 2021.

طريقة التسجيل في اختبار القدرات 1442

لحرص المملكة العربية السعودية في التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور عملية التسجيل في اختبارات القدرات 1442، نجد أنها قامت بتقديم منصة قياس الإلكترونية والتي تسهل عملية التسجيل بإتباع الخطوات التالية:

• يقوم الطالب أولًا بالدخول إلى المنصة الإلكترونية ل مركز قياس ثم يدخل رقم السجل المدني وكلمة المرور.

• بعد ذلك يقوم باختيار نوع الاختبار الذي سوف يجتازه الطالب.

• ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالطالب بعد التأكد من صحتها.

• ثم يقوم الطالب بالتأكيد على حجز مقعده في اختبارات القدرات.

• واخيرًا يقوم الطالب بدفع الرسوم.

تسجيل القدرات 1442 قياس

كما نعلم أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لتقديم خدماتها بشكل إلكتروني وذلك لرغبتها في التسهيل على جميع المواطنين وقامت المملكة بطرح مجموعة من المنصات الإلكترونية وكل منها مختص بخدمات معينة.

ومن أهم هذه المنصات هي منصة قياس والتي أطلقتها هيئة التقويم والتعليم بالمملكة العربية السعودية، والتي قد أعلنت مؤخراً عن البدء في التسجيل بحجز مقاعد اختبارات القدرات العامة 1442.

وبالفعل بدأ الطلاب وأولياء الأمور في الدخول إلى هذه المنصة وإنشاء حسابات بها وذلك حتى يتمكنوا من التسجيل فور فتح باب التسجيل، وبالتالي التعرف على مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1442 هـ.