نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد العديد من الأشخاص ترك العمل في سن مبكر لأسباب مرضيه، أو غيرها، وهو ما يسمى بالتقاعد، وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة السعودية مؤخرا وذلك بحثا منها للصالح العام، ولكن بعدة شروط ،ونحن في هذا المقال سنعرض أهم هذه الشروط.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

هناك عدة شروط يجب أن تكون لدى الشخص المقبل على التقاعد المبكر في المملكة، وذلك حتي يتم قبول طلبه بالتقاعد، وأهم هذه الشروط:

أن تكون المدة التي قضاها الموظف في عمله لا تقل عن عشرين عاما على الاقل.

أن يحصل العامل على الموافقة بالتقاعد المبكر من الجهة التى يعمل بها.

يتم القاعد المبكر لمن تعرض لإصابة في العمل، أو من أُصيب بمرض يمنعه من العمل.

ألا يتم حساب الراتب المقطوع من ضمن الأغراض الخاصة بالتقاعد المبكر.

أن تكون الفترة التي قضاها العامل فى العمل لا يشملها إنقطاعات أو أجازات، وأن تكون مدة صافية.

حالات إيقاف راتب التقاعد المبكر.

وفقا للهيئة العامة للتقاعد هناك حالات يتم فيها إيقاف راتب التقاعد المبكر مثل :

أن يقوم المتقاعد بشغل إحدي المراتب في الميزانية العامة للدولة.

إستحقاق معاش تقاعد أكبر من ألذ ي يتقاضاه.

أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي

هناك أسباب تؤدي إلى الحرمان من المعاش التقاعدى وهي :

أن يكون لدي المتقاعد جنسية أخرى غير الجنسية السعودية، وفي هذه الحاله يتم حرمانه من المعاش التقاعدي.

لا يسري هذا الشرط على الزوجة، حتي وإن كانت غير سعودية، فالأهم هنا والأصل هو الزوج العامل، وليست الزوجة، وفي هذه الحالة تتقاضي الزوجة المعاش التقاعدي كاملا فى حالة وفاة زوجها السعودي.