نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب ثاني في بنك الراجحي والإستفادة من 5 مميزات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي، التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية من اجل استخدامه في التعاملات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي الذي يتسارع عليه العديد من العملاء نظرا لما يقدمه من خدمات تمويلية إلي المواطنين في المملكة، أضافه إلي توافق هذه القروض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث يقدم بنك الراجحي الكثير من القروض الشخصية التي تناسب كافة أغراض المواطنين .

كما يقدم العديد من التمويلات مثل تمويل السيارات والتمويلات العقارية، كما يعفي المقترض من سداد قيمة القرض في حالة حدوث له اعاقه أو عجز تسبب في عدم قدرته على مواصلة عمله، مزايا كثيرة يقدمها مصرف الراجحي إلي المقترضين، لذا نسعى جاهدا عبر موقعكم ثقفني توضيح آلية فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي.

فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

الدخول على موقع مصرف الراجحي. الضغط على كلمة (فتح حساب) تسجيل البيانات المطلوبة والتي تحتوي على (نوع الهوية الوطنية، رقم الجوال، رقم الإقامة، البريد الإلكتروني، اللقب، الدخل الشهري) التحقق من الرمز المرئي. الضغط علي كلمة التالي. تسجيل باقي البيانات. القيام بالضغط علي تقديم الطلب.

مميزات فتح حساب في بنك الراجحي

يتمكن العميل من فتح حساب فى مصرف الراجحي عبر الأنترنت.

عبر الأنترنت. تحديد الفرع الأقرب له للتعامل معه في الفروع الكثيرة في المملكة العربية السعودية.

إمكانية التسجيل في خدمة المباشر التي تقدم العديد من المزايا البنكية.

سهولة التحويل والإيداع الداخلي والاستفادة ببطاقة الصراف الآلي.

سداد قيمة المدفوعات والفواتير.

إمكانية إصدار بطاقة الفيزا عبر أجهزه الخدمة الذاتية

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

تقديم صورة بطاقة الإقامة للمقيمين من دول مجلس الخليج العربي. تقديم صورة الهوية الوطنية للسعوديين بشرط أن تكون سارية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم لفتح حساب عن 15 عام للقصر. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للشباب. تقديم رقم الجوال الخاص بالمتقدم بشرط أن يكون الرقم مسجل بأحدي شركات الجوالات السعودية باسم المستفيد. تقديم العنوان الوطني. ضرورة أن يكون المتقدم لديه حساب في منصة أبشر الإلكترونية.

المستندات المطلوبة في بنك الراجحي لفتح حساب ثاني

صورة من بطاقة الهوية للفرد المتقدم لفتح الحساب.

صورة من بطاقة الائتمان.

تقديم جواز السفر إذا كان المتقدم من أبناء الخليج العربي.

رابط مصرف الراجحي

يتمكن المواطنين السعوديين وأبناء الخليج العربي تحميل تطبيق الراجحي علي الموبيل والايفون بعد الإعلان عن التطبيق الجديد والإستفادة من الخدمات والمزايا الجديدة.

رقم بنك الراجحي

يتمكن المواطنين السعوديين وأبناء الخليج العربي التواصل مع بنك الراجحي من خلال الاتصال بالارقام التالية:

الرقم المجاني للجوالات (8001248880).

الرقم الموحد للعملاء الجدد (8001241222).

الرقم المصرفي 920003344(966+).

ونوجه عناية القراء الكرام أن بنك الراجحي يعمل علي مدار الساعة لخدمة جميع العملاء حتي اثناء أيام العطلات الرسمية والاسبوعية للبلاد، كما يمكنك الإتصال من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.