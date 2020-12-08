نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلى السعودي يوفر قرض شخصي قصير الأجل بدون تعقيدات..وتحذير هام بشأن العصابات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن البنك الأهلى السعودي عن توفير قرض شخصي قصير الأجل، لأبناء المملكة العربية السعودية، كما يوفر البنك الأهلى السعودي العديد من الخدمات المصرفية الجيدة لجميع العملاء دخل المملكة، حيث يتميز البنك الأهلى السعودي بسرعة أداء جميع الخدمات المصرفية للعملاء بدون وجود أي تعقيدات فى الإجراءات المستندية، يوضح البنك الأهلى السعودي أن القرض الشخصي الذي يقدمه للعملاء متوافق تماماً مع قواعد الشريعة الإسلامية، حيث يرغب الكثير من المواطنين السعوديين في التقديم للحصول على القروض متضمناً شروط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يلي نوضح لكم شروط ومميزات التمويل الشخصي من البنك الأهلى السعودي، وإجراءات فتح حساب فى البنك الأهلى، كما نقدم لكم عبر موقع ثقفني آلية التواصل مع البنك للرد على استفسارات وتساؤلات العملاء.

شروط الإستفادة من قرض التمويل الشخصي قصير الأجل

حدد البنك الأهلى السعودي عدة شروط ميسرة من أجل الاستفادة من قرص التمويل الشخصي قصير الأجل، والتي من خلالها يتم قبول الحصول على قروض البنك الأهلى السعودي وتتضمن تلك الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على قرض التمويل قصير الأجل أن يكون يسمح راتبه فى السداد سواء كان المتقدم يعمل بأحد الجهات الحكومية أو الخاصة.

حدد البنك الأهلى السعودي أن يكون راتب المتقدم للحصول على القرض لايقل عن ثلاث آلاف ريال سعودى وذلك للمواطن السعودى، كما حدد البنك أربعة آلاف ريال سعودى لغير المواطن السعودي.

أكد البنك الأهلى السعودي على المتقدم للحصول على القرض أن يكون يعمل فى أحد الجهات الحكومية فترة لا تقل عن شهر، وأما فى القطاع الخاص لا تقل عن ثلاث أشهر، وأما عن فترة العمل لغير المواطن السعودي لا تقل عن ثلاث أشهر بشرط أن تكون في أحدي الشركات الكبرى.

على المتقدم للحصول على القرض أن يكون يعمل فى أحد الجهات الحكومية فترة لا تقل عن شهر، وأما فى القطاع الخاص لا تقل عن ثلاث أشهر، وأما عن فترة العمل لغير المواطن السعودي لا تقل عن ثلاث أشهر بشرط أن تكون في أحدي الشركات الكبرى. يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام وذلك إلي السعودى الجنسية، أما غير السعوديين فيجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام عند أخر قسط.

مميزات قرض التمويل الشخصي من البنك الأهلى السعودي

مميزات التمويل الشخصي قصير الأجل المقدمة من البنك الأهلى السعودي كثيرة ومن أهمها أن نسبة هامش الربح تصل إلى 0% فى حالة إذا كان التمويل محدود لمدة 6 أشهر أو أقل من هذه المدة، أما أن كانت المدة ما بين 6 إلي 12 شهر فيكون هامش الربح قليل جداً، كما حدد البنك الأهلى أقل قرض للعميل يكون 5000 ريال سعودي، على جانب آخر أكدت جميع البنوك السعودية أخذ الحذر من عصابات البنوك السعودية، التي تستغل أزمة فيروس كورونا وتقوم بالنصب على العملاء.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلى التجاري

بخطوات بسيطة وشروط سهله يمكنك الاستفادة بخدمات أكبر وأول بنك فى المملكة العربية السعودية والبنك الذي تم إنشاؤه فى السعودية فى عام 1953م، يقوم البنك الأهلى التجاري بالعديد من الخدمات والمزايا لكل العملاء سواء المواطنين أو المقيمين فى أرجاء المملكة العربية السعودية، ويعد للبنك الأهلى التجاري الكثير من الفروع والتى تتجاوز 342 فرع، كما يوفر البنك أكثر من 20000 ماكينة صرف آلي، ولكن ننصح بمتابعة تحذير البنوك السعودية التي أعلنته مؤخراً.

طرق نصب العصابات الإلكترونية من عملاء البنوك

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية فى البنوك السعودية على ضرورة إتخاذ الحذر من العصابات الإلكترونية والتي تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية من للعملاء، كما أوضحت لجنة الإعلام والتوعية أن معظم عمليات النصب تتم من خلال تحميل بعض التطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية من أماكن غير موثوقة، تقوم تلك الأماكن من سرقة البيانات والمعلومات الشخصية، لذا ناشدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المواطنين من تحميل التطبيقات الالكترونية من مصادرها الخاصة.

التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية

أوضح البنك الأهلى التجاري السعودي آلية الحصول علي السيولة النقدية للقطاعات الخاصة والحكومية الراغبة في تحويل رواتب موظفيها عبر نظام سريع وحدد البنك الأهلى التجاري السعودي علي عدم رسوم إدارية حتي يوم 30 سبتمر 2020م، ويتميز هذا التمويل بوجود تأمين في حالة العجز أو لا قدر الله الوفاة.

تمويلات البنك الاهلى التجاري

يقدم البنك الاهلي السعودى مجموعة كبيرة من التمويلات والعروض والتى من اهمها التالي:

تمويل البنك الاهلي بضمان الاستثمار.

تمويل البنك الاهلي بالاسهم المحلية.

تمويل البنك الاهلي بالسلع المحلية.

تمويل الافراد.

التمويل التكميلي.

التمويل الاضافي.

تمويل البنك الاهلي قصير الاجل.

المستندات المطلوبة للحصول على القروض والتمويلات

التوجه الى اقرب فرع للبنك الاهلى وسحب نموذج طلب تقديم.

يجب ان تكون البطاقة الشخصية غير منتهية.

تسليم خطاب ضمان من منطقة العمل.

أرقام التواصل مع البنك الأهلى التجاري السعودي

أتاح البنك الاهلي السعودي رقم موحد للتواصل مع خدمة عملاء البنك من داخل المملكة العربية السعودية عن طريق الرقم التالي (920001000) كما يمكنك الاتصال من خارج المملكة بالرقم التالي (966920001000+)، كما يستطيع المواطنين التعرف علي احدث المنتجات التمويلية من خلال الإتصال بالرقم التالي (920000891).