نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي للشكاوى والرد على استفسارات العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك الراجحي ، يبحث عنه الكثيرين من عملاء بنك الراجحي الذي يعتبر من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، كما يوجد للبنك 47 فرع موجودين في دول إسلامية مختلفه، ومن خلال الهاتف المصرفي الراجحي يستطيعوا التواصل مع خدمة العملاء في المصرف لكي يحصلوا على إجابات لأسئلتهم والرد على الاستفسارات بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرر البنك، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رقم بنك الراجحي في السعودية للرد على استفسارات العملاء، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رقم بنك الراجحي

عملاء البنك يكونوا بحاجة لطريقة تواصل مع خدمة العملاء لكي يستطيعوا الاستعلام عن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، أو من أجل الاستفسار عن مواضيع أخري، أو لحل مشكلة قد يتعرض لها العميل، أو الاستعلام عن طريقة فتح حساب في بنك الراجحي ، ومن أجل ذلك قامت إدارة البنك بتقديم أرقام مجانيه لتمكن عملائها من التواصل مع البنك بكل سهوله وبدون تكاليف .

( 920003344 ) وهذا الرقم هو لجميع عملاء البنك الحاليين .

( 8001241222 ) وهذا الرقم هو للعملاء الجدد في بنك الراجحي .

( 8001248880 ) وهذا الرقم هو خاص بعملاء التميز والخاصة .

( 8001244455 ) رقم موحد للاستعلام أو تقديم الشكاوى .

رقم بنك الراجحي الدولي

وفرت إدارة البنك أرقام خاصة لعملاء البنك المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية، لكي يستطيعوا الاستعلام عن بعض الخدمات المصرفية أو تقديم الاستفسارات .

( 00966114603333 ) وهو خاص بعملاء البنك الحاليين المتواجدين خارج المملكة .

( 8001248880 ) وهو خاص بعملاء التميز والخاصة المتواجدين خارج أراضي المملكة .

طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي

يمكنك التسجيل في هذه الخدمة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها مثل دفع الفواتير الشهرية، والاستعلام عن الحساب، وتقديم الاستفسارات والحصول على إجابات من خدمة العملاء، والتسجيل من خلال الخطوات التالية :

أولا قم بالاتصال من خلال الهاتف على رقم ( 920003344 ) .

قم باختيار الخدمات الأخري عن طريق الضغط على رقم صفر .

ثم أختار رقم ثلاثة لتسجله في الهاتف المصرفي .

بعد ذلك قم بالضغط على رقم واحد لتسجل في الخدمة .

ثم قم بكتابة رقم بطاقة الصراف الخاصة بك .

بعد ذلك أكتب أخر 7 أرقام .

ثم قم بكتابة رمز المرور بشرط أن يكون الأرقام غير متشابهة، وأن لا يكون تاريخ ميلادي أو هجري، ولا يبدأ برقم ( واحد ) أو رقم ( صفر )، وأن يكون رمز المرور أرقامه متسلسله، وأن يكون مختلف عن أرقام البطاقة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رقم بنك الراجحي المجاني للرد على استفسارات العملاء .