نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي للمقيم من السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها نظام أبشر الإلكتروني وخدمة مقيم للمواطنين والمقيمين في السعودية، وقد أقرته وزارة العمل في المملكة وفقا لبعض الشروط والقوانين للخروج النهائي كما انه جاء وفقا للروية المملكة 2030 التي تهدف بتطوير القوانين بما يخدم المصلحة العليا للمملكة والمقيمين بها.

ومن حق المقيم أن يقوم بالطعن على التأشيرة الصادرة بحقه، ويقوم بأبداء وتوضيح الأسباب الخاصة بإصدار تأشيرة الخروج النهائي،وفي حال كان المقيم لديه رغبة أن يبقى داخل المملكة، نص القانون على أعطاءه فرصة شهرين في البلاد، محتسبة مدتها من تاريخ أصدار تأشيرة الخروج النهائي .

كما أن يجب التأكد من تفاصيل التأشيرات الصادرة بشأن الخروج من المملكة ويشترط الاحتفاظ بهذه البيانات الخاصة بالتأشيرة حيث يمكن طباعتها أو حفظها كصورة على الهاتف الجوال أو اللاب حتى تعرف بشكل دائم متى يتوجب عليك الخروج من المملكة، وبالتالي تتجنب التعرض إلى غرامة مالية تقدر بألف ريال في حال تجاوزت موعد انتهاء التأشيرة ووجودك داخل السعودية.

اجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي مقيم

على المُقيم التأكد بعدم وجود مخالفات مرورية لديه، كذلك على المقيم تعبئة نموذج الطلب الخاص الموجود على موقع مديرية الجوازات . على صاحب العمل أن يحضر مع المُقيم بـأصل جواز السفر، و رخصة الإقامة على ألا تكون منتهية، أما إذا كانت الاقامة غير سارية أو منتهية فسيتم دفع مبلغ 600 ريال غرامة عن كل سنة أقام فيها المقيم بالمملكة برخصة إقامة غير سارية. يجب أحضار وثيقة طلاق إذا كان صاحب الطلب طليقة مواطن. اصل جواز السفر،يشترط تسجيل البصمة. توقع غرامة على كل من لم يقم بالمراجعة لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي الممنوحة له بعد انتهاء مدة التأشيرة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية.

يتم الدخول على الهيئة العامة للجوازات، ويتم اختيار منها خدمات التأشيرة.

يتم بعد ذلك وضع رقم جواز السفر، وأيضًا الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات.

بعد ذلك يتم الضغط على الزر المكتوب عليه تحقق، وسوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة.

والجدير بالذكر أن وزارة العمل أصدرت قانون للخروج النهائي من المملكة،أن لا يوجد بلاغات هروب مقدمة من الكفيل بحقة ولا يوجد علية قضايا بالمحاكم وان يكون حسن السير والسلوك والسمعة خلال الفترة التي قضاءها في المملكة.

وقد جاء قرار وزارة العمل بهذا القانون للعمل على تخفيض أصدار التأشيرات الجديدة للمهن داخل المملكة،كما يعمل القانون على حماية المقيمين وحفظ حقوقهم وتخفيف الأعباء عليهم ما لم يتم أثبات أي مخالفة بأي شكل من الأشكال بقانون المملكة.

غرامة التواجد في المملكة بعد انتهاء مدة السماح

غرامة التواجد بالمملكة بعد انتهاء المدة المحددة ب60 يوما أو شهرين فيكون المقيم بذلك خالف القانون، يتم معاقبته بعدم العودة مرة اخرى ألا بعد ثلاث سنوات على كفالة جديدة،فإنه يعاقب بدفع غرامة مالية للسلطات والتي قدرها القانون الخاص بالخروج النهائي بحوالي ألف ريال سعودي واجبه السداد.