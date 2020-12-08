نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج جواز سفر سعودي وشروطه والأوراق المطلوبة 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استخراج جواز سفر سعودي هو اكثر الخدمات التي تعمل عليها الجوازات لمنح جواز سفر لكل موطن سعودي يرغب في الذهاب إلى بلد اخرى للسياحة أو الدراسة أو أي كان سبب خروجه من المملكة،كما يجب المحافظة على جواز السفر حيث يعد وثيقة أمان رسمية للمواطن ألسعودي ويجب عد أتلافه أو تمزيق صفحاته ويجب تبليغ إدارة الجوزات بالمملكة، كما أن جواز السفر صالح لمدة 5 او10 سنوات أو انتهاء صفحاته أيهم اقرب ويحتوى على صورة لحامل الجواز ونوع الوثيقة ورمز الدولة ورقم الجواز والاسم باللغة الإنجليزية وتاريخ الميلاد والجنس وتاريخ الإصدار ومكانه وتاريخ الانتهاء ولون غلافه الخارجي أخضر،ومن خلال مقالنا نوضح اجراءات استخراج الجواز وشروطه والأوراق المطلوبة.

كيفية استخراج جواز سفر سعودي

يتم تسديد رسوم إصدار الجواز آليا. عدم وجود مخالفات مرورية على المتقدم. يتم حجز موعد عن طريق موقع وزارة الداخلية. لا يقبل التفويض عند تقديم الطلب يجب الحضور شخصيا. حضور ولي الأمر لأخذ موافقته إذا كان مقدم الطلب دون سن الحادية والعشرين باستثناء المتزوج. أن يكون المتقدم لايقل عن 15 سنة للذكر أو الأنثي للحصول على الهوية الوطنية.

شروط استخراج جواز سفر سعودي

2- يجب وجود الصورة والبصمة في نظام وزارة الداخلية. يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية. تواجد مقدم الطلب داخل الملكة العربية السعودية. سداد رسوم إصدار الجواز. عدم وجود مخالفات مرورية. يشترط أن لا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر اخر ولا مرافق في جواز سفر اخر.

الأوراق المطلوبة للاستخراج جواز سفر سعودي

الهوية وطنية لمن هم فوق 15 عاما. إحضار بطاقة العائلة الأصل وصورة عنها بالنسبة للأبناء والبنات القصر الذين لم يتعدى عمرهم 15 عاما. صورتين حديثتين قياس 4×6 تكون ملونة بخلفية بيضاء و تكون بالزي السعودي. ملي الاستمارة وكتابة جميع البيانات المطلوبة باللغة العربية والانجليزية.

والجدير بالذكر أن من الممكن للمواطنين استخدام تطبيق أبشر لاستخراج جواز السفر السعودي ممن سجلوا في خدمات الجوازات الإلكترونية أبشر دون الحاجة لمراجعة المديرية العامة للجوازات، وذلك من خلال التسجيل في خدمات الأفراد إلكترونيا واتباع الخطوات الموضوعة بالموقع وعمل ذلك على تفكير الكثير من وقت المتقدم والجهد المبذول قي الذهاب لمكتب الجوازات السعودي.