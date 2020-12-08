نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري المدعوم وأهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري المدعوم وأهم مميزاته، تعتبر شروط التمويل العقاري المدعوم من أكثر الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المملكة السعودية حيث يتم تقديم قروض مدعومة لأصحاب الدخل المنخفض حيث يحتاج العديد من المواطنين للدعم في ظل غلاء المعيشة وبالتالي ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين الذين يبحثون عن القروض المدعومة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم تفاصيل شروط التمويل العقاري المدعوم وأهم مميزاته.

شروط التمويل العقاري المدعوم

قامت صندوق التنمية العقارية بتحديد بعض الشروط شروط التمويل العقاري المدعوم التي يهتم بها الكثير من الأشخاص والشروط المحددة كالآتي:

ينبغي أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية بالنسبة للرجال والنساء وعمر هذا المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزداد عن 70 عام، وأن يكون من ضمن القوائم الموجودة للدعم السكن وصندوق التنميه العقارية وتنطبق عليه كافة الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان.

ينبغي أن يكون هذا الشخص موظفاً في القطاعات الحكومية والعسكرية ويمكن أيضا في القطاعات الخاصة التابعة للبنوك أو شبه الحكومية والحد الأدنى لمدة الخدمة التي تم تقديمها في القطاع الحكومي هي شهر واحد، أما القطاعات الخاصة لمدة ثلاثة أشهر والمساحة الخاصة بالعقار هي 80 متر مربع، ويتم فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار وبعد ذلك يتم تحويله مناسبة على هذا الحساب.

مميزات التمويل العقاري المدعم

بعد أن تعرفنا على شروط التمويل العقاري المدعم سوف نتعرف على مميزات التمويل العقاري وهي كالاتي:

أهم ما يميز التمويل العقاري المدعم أنهم متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية تواجد وثيقة تأمين ضد الحرائق والكوارث الطبيعية والزلازل والأعاصير وجميع هذه الأضرار، ويتم تحديد مدة التمويل لمدة خمس سنوات كحد أدني و 25عام تحدي أقصى ولا يتعدى مبلغ التمويل عن 250 ألف ريال سعودي و7 مليون ريال سعودي كحد أقصى

يتم دفع دفعة مقدمة تصل إلى 10% المسكن الأول أما المسكن الثاني يتم دفع 30% مع وجود والثقة التأمين ضد الوفاة أو العجز الكل وضمان ومبلغ للتمويل يصل إلى 500 الف جنيه السعودي، وذلك على حسب شروط صندوق التنمية العقارية.