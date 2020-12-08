نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لائحة إيقاف الخدمات 1442 والتعديلا الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لائحة إيقاف الخدمات 1442 يتم العمل في الوقت الحالي على التطوير والبناء وإنجاز العديد من المشروعات الهامة بناء على توجيهات من قبل القيادة الحكيمة حيث يشهد القطاع الحيوي بعض التعديلات والقرارات لتنظيم لائحة إيقاف الخدمات التي تسعى إليها وزارة العدل حتى تقوم إصدار أفضل القرارات التاريخية التي تحسب لهم، محاولة العديد من الأصوات بما طلبت وزارة العدل أن تقوم بأداء دور المحامي والمدافع.

لائحة إيقاف الخدمات

تشمل لائحة إيقاف الخدمات بعض التعديلات على المادة 46 من ضمن لائحة التنفيذية والتي تتضمن أن يتم إيقاف جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية لهذا الشخص المدين، وأنه سوف يتم تعديل المادة 83 حتى يصبح الحبس تنفيذي إذا كانت الديون مليون ريال سعودي أو أكثر

وذلك من ضمن الدوائر التي تم تحديدها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 46 من النظام والتي تظل لمدة ثلاثة أشهر. واذا لم يقم هذا المدين بسداد هذه الأموال ولم يكن بتقديم اعطاءه لا يجوز الافراج عنه بشكل نهائي، الا بعد الموافقة بشكل رسمي بتنفيذ حكم خاص للاستئناف.

تتضمن أيضا لائحة إيقاف الخدمات ألا تتعدى مدة الحبس عن ثلاثة أشهر ويتم تمديد المدة بعد الاستجواب أو مادة متعاقبة لا تزداد عن ثلاثة أشهر وذلك من ضمن الإجراءات المخصصة، وعند تعدي هذه المدة وعدم تضمن المدين بهذا الأمر يتم استخدام قرار وزير لأحكام المادتين, 38, 2, 3 بإضافة مادة رقم 83. 4

حتى يتم ضبط مسالة الحبس التنفيذي، ولا يمكن تنفيذ أحكام هذه المادتين إذا قد تعدي ال 60 عام أو إذا كان هذا المدين من الأولاد القاصرين أو كان هذا الشخص المتوفي أو محبوس لأي سبب من الأسباب.