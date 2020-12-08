حساب المواطن وموعد صرف الدفعة ال37لشهر ديسمبر والاعتراض على الدعم

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عمر شويل - جدة حساب المواطن هو برنامج دعم مقدم من الحكومة بالمملكة العربية السعودية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض وذلك من أجل قدرتهم على العيش في ظل الظروف المعيشية والتحديات التي تواجهها المملكة حيث تعمل الحكومة جاهدة على توفير كافة أساليب الدعم للمواطنين وذلك لتجنب أي ظروف طارئة قد تشهدها البلاد مثل ما حدث مؤخراً وظهور وباء كوفيد 19وانتشاره بدول العالم وتأثر اقتصاد الدول نتيجة لهذا الوباء.

حساب المواطن وموعد صرف الدفعة ال37لشهر ديسمبر

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن تاريخ محدد يتم فيه صرف الدفعات المقدمة بحيث تكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي وإذا ما جاء يوم العاشر يوم عطلة رسمية بالبلاد سوف يتم صرف الدعم سواء بيوم قبله أو بيوم بعده وبذلك يكون موعد صرف الدفعة ال37لشهر ديسمبر يوم الخميس الموافق العاشر من ديسمبر لعام2020دون أي تأخير أو تقديم في موعد الصرف وذلك حسب ما أعلن عنه البرنامج.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية ببرنامج الدعم

هناك خطوات يتم القيام بها وذلك حتي يتمكن المواطن السعودي من الاستعلام عن نتائج الأهلية ومعرفة استحقاقه للدعم أو عدم الاستحقاق وهذه الخطوات هي:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

بعد ذلك يتم الضغط علي زر الخدمات الإلكترونية.

بعدها قم بكتابة رقم الهوية الوطنية سارية المفعول وكتابة كلمة المرور من أجل تسجيل الدخول.

وأخيراً يتم الضغط على زر الاستعلام وسوف يتم ظهور نتائج الأهلية الخاصة بك.

خطوات الاعتراض على مبلغ الدعم المقدم من البرنامج

بعد أن قمنا في الفقرة السابقة بتقديم خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية وفي حال ظهور أنك غير مؤهل وترغب في الاعتراض على تلك النتائج وحتي تتمكن من تقديم اعتراضك يتوجب عليك القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع حساب المواطن. بعدها قم بالذهاب إلى القائمة الرئيسية. يتم الضغط على خيار الدفعات وبعدها قم بتحديد رقم الدفعة التي ترغب في تقديم الاعتراض عليها. تقديم ورفع المستندات التي تثبت الاستحقاق ثم الضغط على إرسال.

ويمكن الحصول على الكثير من المعلومات والاستفسارات الخاصة بالدعم المقدم من البرنامج وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبرنامج 19912.