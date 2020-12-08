نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طباعة تعريف بالراتب من المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طباعة تعريف بالراتب من المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة، تعتبر خدمات تعريف طباعة تعريف بالراتب التابعة لمؤسسه التقاعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها لجميع المواطنين بالمملكة السعودية، وذلك لتوفير الوقت والجهد حيث تهتم المؤسسة في الفترة الأخيرة بتقديم العديد من الخدمات الهامة وتسهيلها على جميع المواطنين والتي تتضمن حساب معاش التقاعد

لهذا تم إنشاء مؤسسة المؤسسة العامة للتفاعل صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين بعد التوقف عن العمل بدءا من سن التقاعد، ويتم تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة طباعة التعريف بالراتب من مؤسسة التقاعد بالمملكة.

طريقة طباعة تعريف بالراتب

لكي تتمكن من معرفة طريقة طباعة تعريف بالراتب عليك اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

أولا يتم الذهاب إلى موقع مؤسسة التقاعد عبر الإنترنت وتسجيل الدخول إلى الموقع ثم تبدأ بإضافة البيانات والضغط على الخطابات التعريفية بعد ذلك تقوم بالضغط على خطاب التعريف بقيمة المعاش، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات تقوم بالضغط على الطباعة حتى تتمكن من الحصول على طباعة تعريف بالراتب.

خطوات استخراج تعريف بالراتب

من خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم خطوات الحصول على تعريف طباعة الراتب من قبل مؤسسة التقاعد عبر الانترنت والخطوات كالاتي:

يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع مؤسسة التقاعد وتسجيل الدخول ثم اضافة رقم الهوية الوطنية وبعد ذلك تضيف كلمة المرور ثم تقوم بالضغط على دخول وتنتظر حتى يتم تحميل الصفحة، بعد ذلك سوف تجد أمامك في الجزء الأيمن للشاشة علامة التبويب قم بالضغط على الخطابات التعريفية وبعد ذلك تقوم باختيار خطاب التعريف بقيمة المعاش.