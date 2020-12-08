إدارة الجيل تقدم العضوية الشرفية للعضو الداعم لرياضة الوطن(العديلي)

دوت الخليج – حسين الحبيب قدم مجلس إدارة نادي الجيل برئاسة الأستاذ أحمد الغنيم عضوية النادي الشرفية لرجل الأعمال الأستاذ ناصر العديلي ، وذلك خلال زيارته لمقر النادي ، حيث كان في استقباله أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر وتابع تمرين الفريق الأول لكرة القدم و الذي يستعد لمواجهة نادي الكوكب في الخرج لحساب الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان .

من جانبه تحدثت إدارة النادي عن الأنشطة و الألعاب المختلفة والبرامج الثقافية والإجتماعية والمسئولية المجتمعية التي يقدمها النادي ، كذلك الإنجازات التي تحققت في جميع الفرق و الاهتمام الكبير في الفئات السنية ، كما أشاد العديلي بهذه الجهود الطيبة و الولاء الكبير من أبناء النادي في سبيل خدمة الشباب الرياضي و رفعة اسم المنطقة متمنياً لهم التوفيق الدائم .

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