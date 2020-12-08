الشباب يتوج ببطولة ملتقى المملكة الثالث لإختراق الضاحية بالإحساء

دوت الخليج – حسين الحبيب

اختتمت بطولة ملتقى المملكة الثالث لإختراق الضاحية بالأحساء لفئات (الناشئين – الشباب – الدرجة الأولى)، والتي أقيمت على ميدان نادي الفروسية بالأحساء بمشاركة (40) نادياً و (600) لاعباً على مستوى أندية مناطق ومحافظات المملكة، ويأتي هذا الملتقى ضمن البرنامج السنوي للإتحاد السعودي لألعاب القوى 2020م .

حيث أعلن المذيع الداخلي عن بدء السباق في تمام الساعة الثانية ظهرا لفئة الدرجة الأولى بمسافة (8كم )، ومن ثم لفئة الناشئين بمسافة (4كم )، ومن ثم لفئة الشباب بمسافة (6كم )، وسط تنافس كبير بين اللاعبين الذين أبدوا إستعدادهم لهذه البطولة.

وبعد نهاية كل فئة تفضل مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء عبداللطيف أحمد العرادي، والمهندس ناجي بن صالح المري وكيل الأمين للخدمات العامة بأمانة الأحساء، ومدير اللجنة الفنية بالإتحاد السعودي لألعاب القوى سعد شداد الأسمري، وسامي راشد الطلب أمين عام الإتحاد السعودي للتايكواندو، وعيسى محمد القريع عضو المجلس البلدي بالأحساء، وإبراهيم محمد بوبشيت عضو اللجنة الفنية لإتحاد العاب القوى، حيث تم بعد نهاية سباق كل فئة تتويج العدائين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وبمشاركة من اللاعبين القدامى الذين حضروا البطولة تقديراً من الإتحاد السعودي لألعاب القوى لهم، كما تم تكريم الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية الداعمة للبطولة، وتكريم ممثل ميدان الفروسية عبدالرحمن علي البراهيم لجهوده مع منظمي البطولة، وتكريم اللجنة المنظمة للبطولة بدءاً بمدير البطولة صالح محمد القريع، ومحمد راشد الشكيبي، كما تم تكريم بعض الأفراد وفريق سمو التطوعي الذين شاركوا في التنظيم.

وجاءت نتائج اللاعبين والأندية في الملتقى، ففي فئة الشباب حقق العداء صالح العبد المركز الأول من نادي الوطن، وحقق العداء عيسى غزواني المركز الثاني من نادي الشباب، وحقق اللاعب علي محمد ناصر المركز الثالث من نادي طبرجل، وفي فئة الناشئين حقق العداء عزام إبراهيم أبوبكر هوساوي من نادي الهلال على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني وعلي محمد عقيلي من نادي الشباب حصل على المركز الثالث

وفي فئة الرجال حصل على المركز الأول العداء يوسف محمد عسيري من نادي الشباب، وحصل المركز الثاني العداء بدر علي العمرا من نادي الصفا، وحصل على المركز الثالث العداء رائد خير الجدعاني من نادي الهلال.

أما نتيجة الفرق للرجال جاء نادي الشباب أولاً، ونادي الصفا ثانياً، ونادي الهلال ثالثاً، ونتيجة الفرق للشباب جاء نادي الشباب أولاً، ونادي الهلال ثانياً، ونادي أحد ثالثاً، وجاءت نتيجة الفرق للناشئين نادي الشباب أولاً، ونادي الهلال ثانياً، ونادي أحد ثالثاً.