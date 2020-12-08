باستضافة المستشار القانوني محمد الوهيبي تقنية البنات بالأحساء تختتم برنامج (مكافحة الفساد)

دوت الخليج – علي بن زيد

ضمن إطار تفعيل وتنفيذ برامج المبادرات الوطنية الرائدة في مشروع التوجهات الاستراتيجية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء مساء اليوم الأثنين الموافق 22/04/1442هـ برنامج (مكافحة الفساد) عن بعد بحضور 120 منسوبة ومتدربة مقبلة على التخرج و باستضافة المستشار القانوني الأستاذ محمد الوهيبي، المدرب القانوني المعتمد والمشارك في عدد من اللجان التطويرية والتنظيمية بالقطاعين الحكومي والخاص.

هذا وقد افتتح البرنامج بكلمة عميدة الكلية الأستاذة سارة الصرعاوي والتي أكدت فيها أهمية اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث يعد هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي أصلتها شريعتنا الإسلامية، مشيرة بأن البرنامج يأتي استكمالاً لجهود الكلية التوعوية والتثقيفية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد بين المنسوبات والمتدربات مقدمةً بالوقت ذاته شكرها وتقديرها الأستاذ محمد الوهيبي المختص بهذا المجال استجابته للدعوة و تقديمة الندوة من منطلق المسؤولية المجتمعية ولأهمية هذا الموضوع في تعزيز قيم الولاء والانتماء وإدراك خطورة الفساد والعمل على محاربته وأهميته في التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

تناول البرنامج خلالها تاريخ وتسلسل نشأت هيئة مكافحة الفساد، تعريف الفساد المالي والإداري، اختصاص الجهات الأمنية والتحقيق في قضايا الفساد، مشيراً الوهيبي أهمية ذلك في حصول كل شخص على حقة النظامي والمشروع مدى الحياه، كما اختتم حديثة بتوضيح إجراءات بلاغات الفساد وحقوق المبلغ، تخلل ذلك الرد على جميع الاستفسارات المطروحة.

من جانبه أكدت منسقة التوجيه المهني والتوظيف الأستاذة هدى النعيم أهمية البرنامج في تعزيز قيم الولاء والانتماء المهني لدى خريجات ومتدربات الكلية المقبلات على التخرج وزيادة وعيهن ليصبحن قادرين على خلق اتجاهات وطنية إيجابية تحمي النزاهة وتنبذ الفساد من أجل صناعة مستقبل زاهر بإذن الله.