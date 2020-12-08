شتاء بلا برد” .. مبادرة تطلقها جمعية تفاؤل الخيرية في الأحساء

دوت الخليج – افراح العتيق- الأحساء

انطلقت مساء يوم الاثنين الموافق 7/12/2020 مـ مبادرة “شتاء بلا برد”، من تنظيم سفراء النوايا الحسنة لدى الجمعية النرويجية للعدالة والسلام “حافظه الجوف” راشد القناص، وجمعية تفاؤل الخيرية لمكافحة السرطان، وذلك تزامنًا مع قدوم موسم الشتاء والبرد، حيث تستهدف المبادرة سد احتياج بعض من الأسر المتعففة التي لا تستطيع مواجهة برد الشتاء، بتوفير البطانيات والدفايات الكهربائية والحقائب الشتوية للعمالة.

وفي كلمة لعضو الأمانة العامة للجمعية النرويجية للعدالة والسلام “حافظه بنت خالد الجوف” قالت فيها: تأتى المبادرة اليوم ضمن سلسلة من المبادرات المكثفة التي سوف نعمل عليها خلال هذه الفترة، لتوسيع نطاق الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي تحقق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح رئيس لجان الجمعية النرويجية السفير راشد القناص أن المبادرة هدفت إلى توفير وتجهيز البطانيات و الحقائب الشتوية للمحتاجين، لعدد من الأسر المتعففة الذين لا يجدون ما يقيهم من برد الشتاء مع مراعاة الالتزام بإجراءات التباعد واتباع الأنظمة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتعزيزًا لثقافة المجتمع للعمل التطوعي في سبيل تلبية احتياجات المجتمع، سواءً من خلال الرأي أو المشاركات الفعلية.

وفي كلمة للمدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان تفاؤل الدكتور فؤاد الجغيمان قال: تطلق جمعية تفاؤل وسفراء النوايا الحسنة هذه المبادرة المباركة تزامنا مع موسم الشتاء، وتلبية لسد احتياج الأسر الفقيرة من برد الشتاء القارص.

وفي كلمة خاصة اعرب الأمين العام للجمعية النرويجية الدكتور “طارق عناني” عن خالص شكره لجمعية تفاؤل الخيرية لمكافحة السرطان التي تبنت المبادرة مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع والعمل الإنساني.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم “صحيفة الحدث الإلكترونية” بدرع تذكاري لرعايتها الإعلامية للمبادرة، وأيضا تم تكريم جمعية مكافحة السرطان بالأحساء “تفاؤل” نظير راعيتها واحتضانها للمبادرة.