نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان المؤسسة العامة للتقاعد ونفيها لما تداول في الأخبار عن إغلاق فروعها الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتقاعد، نفت المؤسسة ما تم تداوله من شائعات في عدد من المواقع الإلكترونية يوم الأحد أنه ليس لها أي أساس من الصحة بشأن إغلاق فروعها في عدة مناطق مختلفة، وتحويل خدماتها إلى منصتها الإلكترونية، وفي هذا المقال نشرح لكم بالتفصيل كل النقاط التي تم ذكرها في البيان الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد.

بعدما نفت المؤسسة تلك الإشاعات بغلق فروعها فإنها قامت بالرد على استفسارات العملاء تحديدًا سؤال أحد الأشخاص حول مدى صحة إصدارها قرارًا بإغلاق فروعها في مختلف المناطق وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية، وقالت في ردها عليه “أهلًا بك، عميلنا العزيز، تلك المعلومة غير صحيحة، نسعد بخدمتك دائمًا”.

كما أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن تلك المعلومة “غير صحيحة” إطلاقًا ولا تمت للحقيقة بأي صلة، وأيضًا قد ذكرت المؤسسة العامة أن فروعها في جميع مناطق ومحافظات المملكة مازالت قيد العمل وتقدم خدماتها على أكمل وجه، وقد بلغ إجمالي عدد المتقاعدون حتى نهاية العام المالي الهجري 1439هـ الموافق 2017 م ما مجموعه 835,744 متقاعد، منهم 614,882 متقاعد من المتقاعدين الأحياء، بينما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين المتوفين 220,862 متقاعد متوفي، فيما بلغت مجموع المبالغ المصروفة العام المالي 1439هـ الموافق 2017م ما مجموعه 694,928 مليون ريال.

وهناك عدة أهداف استراتيجية للمؤسسة منها التميز في الخدمات التي تقدم للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، تحسين الاستثمار وإدارة المخاطر ورفع كفاءة الأنظمة التقاعدية، تطوير الهيكل التنظيمي والصحة التنظيمية وتنمية وتعزيز الحوكمة، والارتقاء برأس المال البشري.

وهناك نظامين للتقاعد وهما: نظام التقاعد المدني، ويحدد نظام التقاعد المدني الحالات التي تستحق فيها صرف المعاش وهي: الشخص الذي أحيل للتقاعد لبلوغه سن 60 سنة بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن سنة، المتوفى والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية مهما كانت مدة خدمته، المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه، من انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة مدتها 25 سنة فما فوق، أو المحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة مدنية لا يقل صافي مدتها عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه.

ونظام التقاعد العسكري، حدد نظام التقاعد العسكري الحالات التي يستحق فيها العسكري صرف المعاش وهي: بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظاما على أن يكون تعيينه أو اعادته للخدمة، من انتهت خدمته ولديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن 18 سنة أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية 20 سنة بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات، المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبه ولديه خدمة لا تقل عن 15 سنة منها 8 سنوات خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص، أو المتوفى، أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل، ويكون قد أكمل الفترة التجريبية.

من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل وبسببه، أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها وذلك حسب الأحوال، المتوفي بدون العمل أو بسببه، من يصاب من العسكريين بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية، أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال تأدية خدمته العسكرية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين.