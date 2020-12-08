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عمر شويل - جدة منيو محل أذواق بلح الشام للحلويات بالسعودية، يعتبر محل أذواق بلح الشام السعودي المختص بتقديم الحلويات، من أكثر محلات الحلويات شهرةً بالسعودية وله العديد من الفروع الكبيرة في مناطق السعودية المختلفة، ويقوم المكان بتوفير كميات كبيرة وبخصومات رائعة للحفلات والمناسبات، كما أنه يتيح خدمة التوصيل للمنازل لطلب الحلويات بأي وقت.

رقم هاتف محل أذواق بلح الشام

يمكن الاتصال على رقم 545403359 للاستعلام أو الحجز، ورقم 0554906242 لطلب الطعام للتوصيل للمنزل.

فروع أذواق بلح الشام بالمملكة العربية

يتوفر لمحل أذواق بلح الشام العديد من الفروع المختلفة وتتواجد بجدة في:

الشرقية بشارع التوبة أمام موبايلي.

السامر بشارع الأجواد بجوار كانون الكباب.

الصفا بشارع الأربعين أمام الطازج.

البوادي بشارع قريش بجوار مطعم الطازج.

الجامعة أمام كشري التحرير.

السنابل بجوار سنابل السلام.

الحمدانية المتواجد أمام كبري صالة الحجاج.

وفي المدينة المنورة في:

بالشرقية طريق الأمير محمد بن عبد العزيز.

في العزيزية بشارع الإمام البخاري.

بحي الهجرة بالممشى.

وفي الرياض في:

حي الياسمين بشارع أنس بن مالك أمام حلويات المملكة.

حي الروضة بمخرج 11 مقابل شارع عبد الرحمن الغافقي.

حي السويدي بمخرج 25 بشارع عائشة بنت أبي بكر.

وفي القصيم في:

بحي الفاخرية بعنيزة وهو الفرع الجديد بالمنطقة.

منيو أذواق بلح الشام

حشوات أذواق الشام