نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات البوابة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات البوابة الإلكترونية الجديدة، قام الوزير حمد آل الشيخ بإطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة بيوم الاثنين الماضي الموافق السابع من شهر ديسمبر، وأوضحت وزارة التعليم بالسعودية من خلال رابطها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن لتلك البوابة العديد من المميزات الهامة التي ستتوافق مع الرؤية المستقبلية التي وضعتها المملكة العربية السعودية رؤية 2030، كما أن لها العديد من المميزات الجديدة العامة تابعونا.

إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة

قام الوزير حمد آل الشيخ بيوم أمس الاثنين الموافق السابع من الشهر الحالي شهر ديسمبر بتدشين البوابة الإلكترونية الحديثة وموضحًا أهميتها، من حيث توافقها مع الرؤية المستقبلية للمملكة السعودية وذلك من خلال المزايا التي تتمتع بها البوابة، فهي تعمل كمرجع ومصدر للمعلومات الجديدة، وستفيد الباحثين والدارسين والطلاب بجميع المجالات والمراحل التعليمية، كما أنها توفر جو من التفاعل بينها وبين الباحثين من خلال القنوات التعليمية لتحفيز وتشجيع الطلاب والباحثين، كما أوضح أنه على الرغم من إطلاق النسخة الحالية الجديدة من البوابة الإلكترونية إلا أنها ستظل موضع للتجديد دائمًا وإضافة المعلومات بشكل مستمر، ويمكن زيارة البوابة الحديثة من خلال الرابط التالي، فهو رابط البوابة الإلكترونية الجديدة https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.

مزايا البوابة الإلكترونية الجديدة

وفقًا لما أوضحته وزارة التعليم بالسعودية فإن للبوابة الإلكترونية الجديدة العديد من المزايا مثل: