نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تحدد نسبة المستفيدين من الضمانات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نسبة المستفيدين من الضمانات الاجتماعية، أعلنت البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد إجمالي المستفيدين من ضمانات الوزارة التابعة للضمان الاجتماعي وذلك في خلال العام الماضي 1441 هجرية، و أوضحت كم عدد نسبة الإناث وكم عدد الذكور، في هذا المقال سوف نعرض تفاصيل هذا الخبر.

عدد نسبة المستفيدين من الضمانات الاجتماعية

كان قد صدر إعلان عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضحت فيه عدد المستفيدين من ضمانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجاء في هذا الإعلان أن عدد الإناث الذين قد استفادوا من الضمانات الاجتماعية في خلال العام الماضي 2020 / 1441 كان حوالي 60.5٪ بإجمالي 682445 وبذلك قد حصلت الإناث على الاستحواذ، أنا عدد الذكور فقد بلغت نسبة المستفيدين من الضمانات الاجتماعية 39.5٪ وإجمالي 446432.

أما عن عدد مستفيدي ضمانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العموم فهو نحو مليون و128 ألف و 877 مستفيد ومستفيدة في نطاق المملكة العربية السعودية.

تفاصيل عدد المستفيدين من الضمانات الاجتماعية

جاء في إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل عدد المستفيدين من الضمانات الاجتماعية، فقد أشارت البيانات التي قد أصدرت عن الوزارة أن هناك عدة خدمات قد تم تقديمها لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، ونسب المستفيدين كالتالي: