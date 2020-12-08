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عمر شويل - جدة منيو مطعم ليتل سيزرز بالسعودية، واحد من أشهر مطاعم المملكة العربية السعودية هو مطعم ليتل سيزرز Little caesars والمعروف بمهارته الرائعة في تحضير جميع أصناف البيتزا الشرقية الأمريكية، حيث يتميز بأنه قادر على الجمع بين أصناف البيتزا الشرقية والبيتزا العربية، كذلك يقوم بتقديم أنواع مختلفة من الساندوتشات العربية والغربية، وللمطعم أكثر من فرع في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أن المقر الرسمي للمطعم في الولايات المتحدة الأمريكية.

فروع مطعم ليتل سيزر بالسعودية

للمطعم العديد من الفروع في مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية، ومواعيد عمل مطعم ليتل سيزر بجميع الفروع بدايةً من الثانية عشر والنصف مساءً حتى الثانية صباحًا، وفروعه هي:

بالمحمدية على طريق الملك عبد الله الفرعي.

بالرياض، الورود، على طريق الملك عبد الله الفرعي. بالرياض، الريان، الإمام الشافعي. بالرياض، عليشة، 7525 عيسى بن جعفر. بالرياض، عرقة، 3347 الأمير مشعل بن عبد العزيز.

رقم مطعم ليتل سيزر بالسعودية

يمكن التواصل مع مطعم Little caesars لطلب الطعام دليفري من خلال الاتصال على رقم 96612771271.

منيو مطعم ليتل سيزر

جزء البيتزا

بيتزا بالمتر سعرها 50 ريال سعودي.

جراند بيتزا سعرها 40 ريال سعودي.

بيني مارينارا سعرها 30 ريال سعودي.

بيتزا استوائية سعرها 20 ريال سعودي.

بان بان بيتزا مع البيبروني سعرها 18 ريال سعودي.

بان بان بيتزا مع الجبنة سعرها 16 ريال سعودي.

جزء الأطباق الجانبية

المقبلات المشكلة سعرها 32 ريال سعودي.

اللازانيا سعرها 27 ريال سعودي.

طبق سلطة سيزر سعره 15 ريال سعودي.

الودجين بالجبن الهلبينو سعره 12 ريال سعودي.

خبز مع الجبنة الإيطالية سعره 12 ريال سعودي.

أربع قطع من أصابع الموتزاريلا سعرها 12 ريال سعودي.

قطع البطاطس الويدجز سعرها 9 ريال سعودي.

جزء المقبلات

أجنحة بافلو سعرها 20 ريال سعودي.

خبز بالجبنة سعره 12 ريال سعودي.

بطاطس ودجز مشوية سعرها 12 ريال سعودي.

أصابع الخبز سعره 7 ريال سعودي.

جزء الحلويات