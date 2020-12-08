” تقنية القطيف تكرم خريجيها الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف كرم عميد الكلية التقنية بالقطيف المهندس أحمد بن عثمان الغامدي بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي للفصل التدريبي الثاني للعام 1440/1441هـ وهم التالية أسماؤهم:

( مجد حسين آل حمدان تخصص الدعم الفني / جواد علوي الشويكي تخصص المحاسبة / إبراهيم عبدالمحسن الراشد تخصص المحاسبة / ناصر طاهر الحسن تخصص أنظمة الشبكات / حسين علي آل هليل تخصص الدعم الفني / قاسم جعفر مهدي تخصص المحاسبة / جعفر صادق آل نمر تخصص الدعم الفني ). الحفل أُقيم وسط إجراءات إحترازية في ظل الظروف الحالية

دوت الخليج تُبارك للمتفوقين التكريم الذي أُقيم لهم وتتمنى لهم التوفيق والنجاح.

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