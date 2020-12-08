نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الصندوق العقاري والحصول علي التمويل المدعوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الصندوق العقاري، والذي لا يعرف صندوق التنمية العقاري هو صندوق دعم غير ربحي ويعد من أهم وأكبر صناديق التمويل في المملكة العربية السعودية، حيث يقع مقر صندوق التنمية العقاري السعودي في مدينة الرياض ويوجد للصندوق العديد من الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة والتي يصل عددهم 29 فرع من أجل التيسير على المواطنين في التسجيل في صندوق التنمية العقارية، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني طريقة التسجيل في الصندوق العقاري وأيضا شروط التسجيل في الصندوق العقاري المدعوم، كما نوضح لكم جميع خدمات الصندوق العقاري

صندوق التنمية العقارية

أنشأت الحكومة السعودية في عام 1975م صندوق التنمية العقارية والذي يقدم قروض مالية للمواطنين السعوديين لمساعدتهم في الحصول علي المسكن الملائم لهم، كما يقدم صندوق التنمية العقارية السعودي تمويلات للمشاريع السكنية أيضاً، يترأس هذا الصندوق وزير الإسكان الدكتور ماجد الحقيل، حيث يدعم التمويل السكني المقدم من وزارة الإسكان مثل (تمويل البناء الذاتي، شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء، بالإضافة إلي تمويل القرض القائم).



شروط التسجيل في الصندوق العقاري

حدد صندوق التنمية العقارية بعض من الآليات والضوابط العامة والتي تندرج تحت مسمى شروط التسجيل في صندوق التنمية العقارية والتي جاءت كالتالي:

يجب على الراغب في التسجيل أن يكون عمره لا يقل عن 25 عام. يجب أن لا تقل خدمة المتقدم للتسجيل في العمل عن 6 أشهر. يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5 آلاف ريال سعودي.

شروط صندوق التنمية العقارية

كشف الصندوق عن شروط التسجيل في الصندوق العقاري والأحكام الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي التمويل العقاري المدعوم وجاءت أهم تلك الشروط والمعايير التالي:

تقديم صورة من الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية.

كتابة طلب التمويل والذي يحتوي على كافة التفاصيل الشخصية مثل (الاسم، الوظيفة، جهة العمل، الدخل الشهري).

تقديم كافة المستندات الخاصة بالمشروع الذي من أجله تطلب التمويل.

تقديم صورة من موافقة البلدية علي إقامة المشروع.

أسباب رفض قبول طلب التمويل من صندوق التنمية العقارية

يحق لصندوق التنمية العقارية رفض قبول الطلب المقدم من المواطنين للتمويل في حالة أن هذا الطلب غير كامل او في حالة تسجيل بيانات غير صحيحة أو ما شابه ذلك.

شروط التنازل عن تمويل المدعوم من صندوق التنمية العقارية

أتاح صندوق التنمية العقارية إمكانية التنازل عن التمويل العقاري المدعوم لأقاربك من الدرجة الأولى مثل (الوالدين، الأخ، الابن، الأم، الأخت، الابنة) ولكل من هؤلاء شروط حيث يجب أن يكون كالتالي:

الأخ أو الابن يجب أن يكون متزوج وعمره اكبر من 21 عام.

الأخ أو الابن إذا كان غير متزوج يجب أن يكون العمر اكبر من 24 عام.

الابنة المطلقة يجب أن يكون مر على طلاقها أكثر من عامين.

الابنة الأرملة يجب أن يكون مر على طلاقها أكثر من عامين.

طريق التسجيل في صندوق التنمية العقارية

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص صندوق التنمية العقارية. تسجيل الدخول. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. تفعيل الحساب.

صندوق التنمية العقارية تحديث البيانات

يجب على المسجلين في صندوق التنمية العقارية تحديث البيانات من أجل ضمان الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها صندوق التنمية العقاري حيث يتم تحديث البيانات من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة للغاية والتي تتم عبر إتباع التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa) الضغط على كلمة الخدمات. اختيار خدمات المواطنين. اختيار تحديث البيانات. القيام بالدخول بكلمة المرور واسم المستخدم. التحقق من الرمز المرئي. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. الضغط على كلمة التحقق.

صندوق التنمية العقارية استعلام عن رقم الطلب

كشف صندوق التنمية العقارية آلية الاستعلام عن طلب التمويل من خلال العديد من الآليات، حيث يتمكن المواطن الاستعلام عن رقم طلب التمويل برقم الهوية الوطنية، كما يتمكن أيضاً الاستعلام عن طلب التمويل من رقم الخدمة الموحد عن طريق الاتصال بالرقم التي كشفت عنه التنمية العقارية، لذا نوضح لكم في الفقرة التالية طريقة الاستعلام.



صندوق التنمية العقارية استعلام بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية

لكي يتمكن المواطن من الاستعلام عن طلب التمويل المقدم إلي صندوق التنمية العقارية برقم الهوية ينبغي عليه إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع صندوق التنمية العقارية. اختيار الخدمات الإلكترونية. النقر علي خدمات المواطنين. الضغط علي خدمة اعرف دورك. تسجيل رقم الهوية الوطنية. الضغط على كلمة بحث. في النهاية ستعرض أمامك صفحه موضح بها تفاصيل طلب القرض.

صندوق التنمية العقارية رقم الاتصال

يتمكن المواطنين السعوديين الراغبين عن الاستعلام عن طلب التمويل أو القرض المقدم من الصندوق العقاري الاتصال بالرقم الموحد الجديد التالي (199088).