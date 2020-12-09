نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال برقية طلب مساعدة أو سداد ديون وإسقاط قروض للديون الملكي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إرسال برقية للديوان الملكي سواء كانت عادية أو عاجلة أو إنسانية في المملكة العربية السعودية من أهم الأمور البرقية تقوم بتوفير وسائل الاتصال المباشرة بين خادم الحرمين الشريفين والمواطنين بهدف تقديم الخدمات وحل المشكلات وتسديد الديون والقروض وإنقاذ ألأزوج والعديد من الأغراض الأخرى، يستطيع المواطنون إرسال البرقيات من خلال البريد الممتاز و من خلال شبكة الأنترنت.

إرسال برقية الديوان الملكي

يوجد عدد من الصيغ يتم الاعتماد عليها في إرسال البرقيات للديوان الملكي ومنها:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد خادم الحرمين الشريفين ـ الملك ـ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظك الله ورعاك أقوم بكتابة البرقية من أجل (مع كتابة أسباب إرسال البرقية بعبارات بسيطة ومختصرة) نسأل الله أن يمتعك بوافر الصحة والعافية دائماً.

كتابة اسم مُقدم البرقية

السجل المدني/

رقم الهاتف المرسل/

صيغة تقديم برقية للديوان الملكي

يقوم المواطنون بكتابة طلب لسداد الديون أو غيره كالاتي:

في بداية الخطاب يقوم بإلقاء التحية والسلام على خادم الحرمين الشريفين

كتابة طالب البرقية سبب تقديم الطلب سواء كان:

برقية تسديد ديون.

برقية إعفاء من سداد القروض.

برقية علاجات.

برقية طلبات تظلم من شخص أخر.

كتابة سبب الديون، ثم كتابة الاسم الخاص بالكامل، العنوان الدائم، رقم الجوال، ورقم بطاقة السجل المدني.

إرسال برقيه للديوان الملكي من خلال البريد الممتاز يمكن إرسال برقية من خلال البريد الممتاز عن طريق الدخول على الموقع الخاص بالديوان الملكي، تقديم طلب إرسال برقية، إدخال البيانات، كتابة محتوى البرقية.