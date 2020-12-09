نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التقديم علي وظائف البريد السعودي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف البريد السعودي 1442 تعد واحدة من ضمن الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالتقديم إلي هذه الوظائف التي أعلنت عنها هيئة البريد، وفي هذا المقال سنذكر كافة الشروط وطريقة التقديم.

وظائف البريد السعودي 1442

قامت الهيئة العامة للبريد في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة الإدارية الشاغرة لدي الجنسين الذكر والأنثي، وأيضاً وظيفة مندوب بدوام جزئي للذكور فقط للعمل في الوظائف اللوجستية في العديد من المحافظات والمناطق بالمملكة العربية السعودية، وقالت الهيئة بأن موعد التقديم سيكون بداية من يوم السبت الموافق 11 من شهر ديسمبر وحتي يوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

شروط التقديم في الوظائف

أعلنت هيئة البريد السعودي عن الشروط الخاصة بهذه الوظائف والتي يجب أن تتوافر وذلك حتي يستطيع المواطن من التقديم فيها، وجاءت الشروط في السطور التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

أن يتمتع بصحة جيدة تمكنه من العمل لمدة ثمان ساعات متواصلة.

يشترط أن يكون لدي المتقدم سيارة جديدة.

يجب أن يكون له رخصة قيادة سارية المفعول.

أن لا يكون علية أي من القضايا الجنائية السابقة ويتمتع بحسن السمعة الطيبة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم ذو شكل ومظهر جيد.

يجب أن يكون لدية هاتف ذكي متوافر علية خدمات الأنترنت.

يجب أن يكون حصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

طريقة التقديم علي وظائف البريد السعودي 1442

قالت هيئة البريد السعودية بأن التسجيل في هذه الوظائف سيكون إلكترونياً، ويستطيع المواطن السعودي القيام بالتسجيل في الوظيفة عبر أتباع الخطوات الأتية:-