نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مرسول كمندوب لزيادة دخلك طريقة تسجيل كابتن Mrsool بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مرسول كمندوب توصيل متاح للسعوديين والمقيمين، حيث يعتبر تطبيق مرسول تطبيق توصيل الطلبات في السعودية، ويعمل التطبيق على توصيل الطلبات من المتاجر والمطاعم في أي مكان، ومن خلال التسجيل في مرسول كمندوب يمكنك زيادة دخلك عن طريق العمل مع مرسول، حيث يغطي تطبيق مرسول كافة ارجاء المملكة العربية السعودية، وحصل التطبيق على تقييمات عالية جداً من قبل المستخدمين، ونتابع معكم بالتفصيل عن كيفية التسجيل في مرسول خطوة بخطوة، والشروط ومتطلبات التسجيل.

مميزات العمل مع مرسول

هناك العديد من المميزات للعمل مع تطبيق مرسول وإليكم بالتفصيل.

معرفة مكان المتجر ومكان التوصيل وبالتالي تستطيع تحديد المبلغ المناسب على قدر المسافة.

إمكانية الحصول على اكثر من طلب للتوصيل في وقت واحد.

عمولة مرسول 20% وهى ميزة إضافية وبالتالي فإذا حصل المندوب مبلغ 50 ريال، فإن نصيب تطبيق مرسول منها 10 ريال ونصيب المندوب 40 ريال.

يعمل تطبيق مرسول في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في مرسول

هناك مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها للتسجيل في مرسول ومن هذه الشروط ما يلي:

وجود الهوية الوطنية أو الإقامة للوافدين.

رخصة القيادة

التقاط صورة سيلفي للوجه عن طريق الكاميرا الأمامية.

تقديم صورة من الأمام للسيارة توضح بها رقم اللوحة.

تقديم صورة من الخلف أيضاً للسيارة موضح بها رقم لوحة السيارة.

استمارة السيارة.

طريقة التسجيل في مرسول

التسجيل في مرسول بخطوات بسيطة وهى كما يلي:

تنزيل تطبيق مرسول من جوجل بلاي للاندرويد واب ستور للآيفون.

فتح التطبيق على الجوال.

الدخول على أيقونة “كيف انضم الى مرسول”.

تسجيل الحساب البنكي بالوسائل المتاحة وذلك للتحصيل الإلكتروني والتسجيل عن طريق STC Pay.

ثم رفع المستندات المطلوبة للتسجيل في مرسول.

إضافة الحساب البنكي من خيارات مرسول.

ملاحظة: لزيادة الطلبات يفضل إضافة العديد من قنوات الدفع أون لاين والدفع الإلكتروني لزيادة الفرص في الحصول على طلبات كثيرة، وإذا قمت بتسجيل STC Pay في حساب مرسول فلا بد من تنزيل تطبيق STC pay لاستقبال المدفوعات، ويوضح الفيديو التالي طريقة التسجيل في مرسول بالتفصيل والشرح المفصل.

طريقة العمل مع مرسول

من خلال التسجيل في تطبيق مرسول يتم بدء العمل بكل سهولة، حيث يمكنكم عرض خدمات التطبيق بشكل آلي، وبالتالي يمكنك العمل مع مرسول بكل سهولة، ويمكنكم أيضاً التسجيل في هنقرستيشن كمندوب توصيل طلبات، ويوضح الفيديو التالي شرح العمل مع مرسول.