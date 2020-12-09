رابط أبشر لاستعلام المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم اللوحة

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عمر شويل - جدة رابط أبشر لاستعلام المخالفات المرورية برقم الهوية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية سنقوم بإدراجه، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، الوصول للعديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منصة أبشر، ومن بين الخدمات المتاحة، خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رابط منصة أبشر لاستعلام المخالفات المرورية، والذي يمكن من خلاله الإطلاع على المخالفة المرورية برقم الهوية أو رقم اللوحة.

رابط أبشر لاستعلام المخالفات

يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الوصول للمخالفات المرورية المسجلة على المركبة الخاصة بالمستعلم، بالاستعلام عن المخالفات على منصة أبشر، وتتيح المنصة هذه الخدمة من خلال الآتي:

قم بالدخول على رابط منصة وزارة الداخلية السعودية.

أدخل رقم الهوية ورمز المستخدم

قم بالنقر على عرض.

قم بملء البيانات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات واستكمل الخطوات.

ستقوم المنصة بعرض جميع المخالفات والقيمة المالية لكل مخالفة.

استعلام المخالفات برقم اللوحة

ويمكنكم كذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية، برقم لوحة المركبة، وللاستفادة من الخدمة، قم باتباع الآتي:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر. قم بالدخول على خدمات المرور. قم بالدخول على استعلام المخالفات. قم بالنقر على المخالفات قم بالنقر على التالي حدد المناسب من مجموعة الاختيارات التي عرضها الموقع. تابع جميع طلبات الاستعلام عن المخالفات.

استعلام المخالفات برقم الإقامة

تتيح منصة أبشر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة، ويمكن هذا من خلال:

قم بالدخول على منصة أبشر

سجل الدخول لحساب المستخدم

قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية.

قم بالدخول على الاستعلامات

قم بالنقر على استعلام المخالفات المرورية.

قم بإدخال رقم الهوية ثم انقر على استعلام.

رقم استعلام المخالفات

توفر هيئة المرور بالمملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين طريقة بسيطة يمكن من خلالها استعلام المخالفات المرورية، ويمكن اللجوء لها في حالة واجه المستعلم مشكلة في الطرق التي قمنا بتوضيحها سابقًا، حيث وفرت هيئة المرور بالمملكة رقم يمكن من خلاله الاستعلام عن المخالفات، كالآتي: