نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاعتراض على المخالفات المرورية من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة للمواطنين والمقيمين على منصة أبشر، حيث تتيح المملكة من خلال الخدمة إمكانية الاعتراض على المخالفات التي تم تحريرها للمركبات بشكل خاطئ، وطوقت المملكة تلك الخدمة بعدد من الشروط، التي يجب توافرها لقبول الاعتراض المقدم من قبل المواطن أو المقيم، وسنعرض لكم من خلال التقرير كافة التفاصيل المطلوبة في هذا الشأن.

الاعتراض على المخالفات المرورية

الاعتراض على المخالفات المحررة للمركبات بشكل خاطئ، هي أحد خدمات المرور المتوفرة على منصة أبشر الإلكترونية، بجانب عدد من الخدمات الأخرى، كتجديد رخصة القيادة ودفع الرسوم على سبيل المثال، بجانب الاستعلام عن المخالفات المسجلة، وغيرها من الخدمات الأخرى، وللاعتراض على المخالفات التي تم تحريرها بشكل خاطئ، يمكنكم تقديم الاعتراض من خلال:

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول على حساب المستخدم.

قم بالدخول على قائمة خدماتي.

قم بالدخول على الاعتراض على المخالفات.

قم بتحديد المخالفة التي تود الاعتراض عليها.

قم بكتابة الملاحظات بالخانة.

قم بالنقر على حفظ بعد الانتهاء.

شروط قبول طلب الاعتراض

تضع هيئة المرور بالمملكة العربية السعودية عددًا من الشروط، والتي لابد من توافرها في طلب الاعتراض على المخالفات المقدم، من قبل المقيم أو المواطن بالمملكة، وعند توافر تلك الشروط بالطلب المقدم، ترتفع إحتمالية قبول الطلب بشكل كبير، وتلك الشروط هي:

أن يكون لدى المستفيد أو المتقدم لتقديم طلب الاعتراض، حساب مستخدم على منصة أبشر. لابد من تقديم الطلب قبل مرور 30 يوم من تحرير المخالفة المرورية. الاعتراض على المخالفات المرورية، خاص بالمخالفات المسجلة على نظام ساهر فقط. لا يسمح بتقديم طلب الاعتراض على المخالفة التي تم تسديدها. لابد من قيام المعترض بسداد كافة المخالفات بعد الرد على الطلب المقدم. يسمح للمواطن أو المقيم بتقديم طلب الاعتراض مرة واحدة فقط على المخالفة، ولا يسمح بإعادة الطلب مرة أخرى.

يرجى الملاحظة أن مخالفات ساهر، والتي يسمح بالاعتراض عليها فقط هي مخالفات “مخالفات السير في الإتجاه الخاطئ أو مخالفات السرعة الزائدة أو مخالفات تجاوز الإشارة أو مخالفات الوقوف على خط المشاة أو مخالفات الإلتفاف على الإشارة”.