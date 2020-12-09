نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مبالغ دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتبقي علي موعد الصرف 48 ساعة فقط وفي انتظار المفاجأت التي قد تحدث اثناء الصرف، حيث يتم الايداع في الحسابات البنكية من خلال رسالة الكترونية تشير الي موعد الصرف، ومن خلال هذا المقال نعرض الشروط التي يجب توافرها عند الصرف والموعد الرسمي الذي حدده سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، وضوابط الاهلية التي أشار اليها البرنامج، وقد أعلن حساب المواطن منذ ايام عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال صفحته الرسمية على ضرورة تحديث بيانات الشخص المستفيد الي يتمكن من صرف الدعم المستحق في الموعد المحدد له.

حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن من اهم البرامج السعودية التي يبحث عنها المواطن السعودي للاستفادة من المبالغ المالية التي يتم صرفها الفئات المستحقة والتي أشار اليها الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين سمو للملك سلمان بن عبد العزيز،وهذه الفئات المستحقة تتمثل في الأرامل والمطلقات، الأشخاص ذو الدخل المتوسط أو المنخفض، ومن يتوافر به شروط الاهلية التي نوضحها لكم من خلال موقعنا موقع ثقفني، ويتم الاستعلام عن صرف الدعم المستحق من خلال الرابط لحساب المواطن.

موعد صرف دعم الدفعة 37 شهر ديسمبر

يتبقي 48 ساعه على صرف دعم الدفعة 37 لشهر ديسمبر من حساب المواطن، وذلك يوافق يوم الخميس الموافق 10 من ديسمبر تبعآ للأوامر الملكية الصادرة بتوحيد موعد الصرف، ولن يتم تغير الموعد المحدد إلا في حالة اجازة رسمية، في حين وافق موعد الصرف يوم الجمعه تتم إجراءات الصرف يوم الخميس، وفي حالة وافق موعد الصرف يوم السبت يتم الصرف يوم الأحد.

ضرورة تحديث بيانات المواطن

أعلن البرنامج عن ضرورة تحديث بيانات المواطن وذلك لكي يتم توصيل الدعم الى مستحقيه كما أنه يتم التشديد على هذا التحديث لمرعاه إيصال الدعم الى من هم أشد إحتياجا لهذا الصرف المستحق، ويتم التحديث من خلال الدخول علي الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن وتسجيل الدخول والضغط على تحديث بيانات.

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد شهد خلال الفترة الماضية نقصان في مبالغ الدعم نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتم الصرف بهذا الشهر بدون أي نقص في مبالغ الدعم.