نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء الكفيل بالمملكة اعتبارا من منتصف مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح نائب وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عبد الله بن ناصر بأن المملكة سوف تقوم بإلغاء نظام الكفيل وذلك بغرض تخفيف القيود التي يتم من خلالها التعاقد الخاص بالوافدين وقد بين انه من خلال هذه المبادرة والتي تندرج تحت رؤية المملكة 2030 سوف تتيح حريه التنقل الوظيفي وحريه مغادرته المملكة وحريه الخروج النهائي دون الرجوع إلى الكفيل وذلك بالاكتفاء بأشعاره إلكترونيا كما يتم الالتزام بالفترة التي تيم إشعار فيها الكفيل إلكترونيا حسب الضوابط التي تحددها الموارد البشرية كما أن السفر يكون من خلال إشعار الكفيل أيضا إلكترونيا بالخروج والعودة دون الحصول على الموافقة وبناءا عليه سوف يتم استقطاب الكوادر إلى المملكة وذوي الخبرة والكفاءات إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية حيث أن هذه الخطة التي تتيح للعاملين التنقل الوظيفي والخروج والعودة والخروج النهائي لا تشمل القطاع الحكومي ( العام) ولا تشتمل أيضا على العمالة المنزلية وبالتالي سوف تنطبق على جميع مجالات القطاع الخاص.

بعض المميزات التي تترتب هذه القرارات

1- تعديل العلاقة بين العاملين وأرباب العمل والتي باءت بتوترات كبيره في الآونة الأخيرة مما يؤدي إلى رفع الكفاءة المهنية والإنتاجية

2 – استقطاب والبقاء على ذوي الخبرات والكفاءات في السوق السعودي.

3 – أتاحه الفرص للعاملين بالانتقال بعد انتهاء مده العقد يحد من القضايا والمشاكل الملقاة على عاتق القضاء والمشاكل المسند إلى مكتب العمل بين العاملين وأصحاب العمل.

4 – أتاحه الخروج والعودة من وإلى المملكة العربية السعودية دون إذن الكفيل والاكتفاء بإشعاره إلكترونيا، دون الحاجة للموافقة يسهل عمليه التنقل ويجعل الحركة تزداد في عمليه الطيران وشتي طرق السفر وكذلك الخروج النهائي.