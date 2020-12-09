نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار وجبات ماكدونالدز 2020 السعودية وكيفية الطلب أون لاين بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار وجبات ماكدونالدز 2020 السعودية , محلات الوجبات السريعة وزيارتها هي من أحب الزيارات لدى الكبار والصغار، ومحلات ماكدونالدز هي من أشهر وأقوى المحلات التي تقدم تشكيلة رائعة من الساندويشات، والعصائر، والوجبات التي تَلقى قبولًا كبيرًا لدى الجميع، لذا دوما يبحثون عن أسعار وجبات ماكدونالدز 2020 السعودية، لذا إن كنتم تبحثون أنتم أيضَا على أسعارها، تابعونا الآن وستعرفون معنا على أحدث الأسعار.

اسعار وجبات ماكدونالدز 2020 السعودية

يتوفر مجموعة كبيرة من وجبات ماكدونالدز التي تتناسب الأفراد أو العائلات، وبأسعار مختلفة، والجدير بالذكر أنه يحتل المركز الأول ضمن أفضل محلات للوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية، وهذا ليس بسبب طعمها الشهي واللذيذ فقط، بل بسبب الخدمة العالية، وطاقم الخدمة الودود، واهتمامهم البالغ بالعملاء سواء أكانوا كبار أو صغار، وهذه أحدث أسعار وجبات ماكدونالدز 2020 السعودية:-

وجبة بيج ماك لحم بسعر 18 ريال سعودي.

وجبة جراند تشيكن ديلوكس بسعر 23 ريال سعودي.

وجبة كلوب هاوس بسعر 26 ريال سعودي.

وجبة ماك عربي تشيكن 21 ريال سعودي.

وجبة تشيكن ماك ناجتس عدد 9 قطع بسعر 20 ريال سعودي.

وجبة ماك فيليه سمك بسعر 17 ريال سعودي

وجبة دبل تشيز برجر بسعر 17 ريال سعودي

وجبة المشروم من ماكدونالدز بسعر 26 ريال سعودي

وجبة تشيكن ناجتس عدد 4 قطع بسعر 12 ريال سعودي

وجبة ميني آسيوي بسعر 14 ريال سعودي

وجبة ماك آراب تشيكن بسعر 12 ريال سعودي

وجبة بيج ماك دجاج بسعر 26 ريال سعودي

وجبة كوارتر باوندر بسعر 20 ريال سعودي

وجبة ماك راب تشيكن سبايسي بسعر 12 ريال سعودي

وجبة هابي ميل بيف برجي بسعر 12 ريال سعودي

وجبة هابي ميل تشيز برجر بسعر 11 ريال سعودي

وجبة هابي ميل 4 قطع من تشيكن ناجتس بسعر 12 ريال سعودي

وجبة هابي ميل تشكين برجر للأطفال بسعر 12 ريال سعودي.

طريق طلب من موقع ماكدونالدز الرسمي

الآن يُمكن القيام بالطلب عبر الموقع الرسمي الخاص بماكدونالدز، والذي يٌساعد في الحصول على الوجبات بالمنزل بكل سهولة، عن طريق الضغط رابط موقع ماكدونالدز، ثم المرور بَهذه الخطوات الآتية:-