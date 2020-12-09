حياتنا والاختراعات 

دوت الخليج – المدينة : شذى عزي

الاختراع هو الابتكار وهو عملية إدخال شيء جديد، بدون ابتكار، لا يوجد شيء جديد، وبدون أي جديد، لا يمكننا التقدم إذا لم كن هناك ابتكار لن يكون أي تقدم، يُعد الاختراع هو السبب الأساسي للوجود الحديث، على الرغم من أنّ بعض الاختراعات يمكن أن يكون لها بعض النتائج غير المرغوب فيها، إلّا أنّ التغيير أمر لا مفر منه، وفي أكثرالحالات، يؤدي وجود الاختراعات إلى إحداث تغيير إيجابي، أصبح الاختراع وسيلة مهمة لمكافحة المخاطر والتهديدات الاجتماعية، يسعى الاختراع لاستغلال الأفكار الجديدة التي تؤدي إلى إنشاء منتج أو خدمة جديدة.

افكر في نفسي كثيرا بدون اختراعات و ابتكارات كيف كانت ستكون حياتنا؟ هل سنكون مثل الذين كانوا في العصر الحجري؟! إجابة مجهولة حتما لم أستطع أن أجد إجابة سوى الحمد لله الذي اعطانا العقل لنفكر ونبدع ونخترع .

الاختراعات التي اخترعها العلماء كثيرة وأصبحت نمط لحياتنا، لا نستطيع العيش بدونها ، الهاتف المتنقل من منا أن يستطيع أن يعيش بدونه؟ طبعا لا أحد ، من منا يستطيع بدون إنترنت ؟ أيضا الإجابة لا أحد أبداً

إذن فالاختراعات أصبحت حياتنا كلها مثل الماء الغذاء .

ترى كيف كان أجدادنا يعيشون لا أعلم أبداً لست أعيب على زمانهم ولكن حياتهم صعبة وشاقة ، نحن بضغطة زر نحصل على ما نريد وهم كانوا يعملون ويتعبون من اجل الحصول على ما يريدون .

الحمد لله الذي سهل لنا مقومات الحياة ،الحمدلله الذي جعل لنا العقل لنفكر ونبدع ونخترع.