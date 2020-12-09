دوت الخليج – منال العثمان

تطبيق يكسر حاجز اللغة والإنترنت: فاز تطبيق “ترجمان” الذي صممته مبتكرات سعوديات بالمركز الأولى في مسابقة “هاكاثون الحج” الذي احتضنته مدينة جدة في أغسطس الماضي، ويترجم هذا الابتكار اللوحات الإرشادية والإشارات من وإلى أي لغة.

ويتميز التطبيق بالسهولة، إذ بعد تحميل التطبيق على الهاتف يعتمد التطبيق اللغة المستخدمة على الهاتف، وحين تمرر من أمام أي لوحة إرشادية سيترجم لك المكتوب عليها دون الحاجة إلى الإنترنت.

وقال الفريق السعودي النسائي الذي ابتكر التطبيق أنه سيعسى إلى إضافة ميزة تحويل النص المكتوب إلى صوت، حتى يصبح قادرا على مساعدة الأشخاص الأمييين أو الفاقدين للبصر.