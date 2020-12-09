موهوبين المستقبل

دوت الخليج – وضحى الونيس

يتمتع الموهوبين في مختلف أنحاء العالم بالقدرات العقلية الفائقة والتي تجعلهم محط اهتمام للاستثمار الأمثل للدول في مختلف المجالات.

لقد اهتمت المملكة العربية السعودية في إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز شغف العلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل ورعايتهم شخصيا وأكاديميا ونفسيا، فلا بد من وجود تنافس من المؤسسات لتنمية القدرات العقلية المتعددة وتوجيهها بطريقة تخدم احتياجات المجتمع في تحقيق رؤية المملكة التي تؤكد على أهمية الانسان باعتباره أساس أي حراك تنموي يحول المجتمع إلى مجتمع معرفي تتحقق فيه التنمية المستديمة، فالجهود المبذولة رفعت جودة المخرجات من البرامج والمشاريع الوطنية، فمن ضمن المؤسسات الداعمة مؤسسه موهبة التي عقدت شراكة مع وزارة التعليم والتعاون مع مركز الوطني للقياس و عدة مدراس لإنشاء فصول للموهوبين وتطوير مناهج دراسية متخصصه في عدة مجالات كالعلوم والهندسة والتقنية والرياضيات، كما تدعم أكاديمية مسك الموهوبين في مجالات تطوير الشبكات، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، التسويق الرقمي، القيادة وعلم البيانات، الانيميشن وكما هناك مؤسسات مهتمة بالطب والصناعات الدقيقة والفيزياء والكيمياء وغيرها.

ومن تلك الاختراعات (قبعة النعاس، كاشف إيماءات العين، وسادة مراقبة وسلامة الأفراد داخل المركبات والمؤسسات وغيرها).

فالأفكار والبحوث العلمية والاختراعات لم تخلق لتكون حبيسه في الإدراج وانما لتخرج منفعة للشخص والوطن ففي كل بداية صعوبة تتلاشى تدريجيا بالتعاون لخلق بيئته تناسبهم وتحتويهم للوصول للنجاح.