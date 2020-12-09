الخيوط الجراحية من أمعاء القطط

دوت الخليج – المدينة : سلوى البلادي

هل تعلم أن الفراعنة المصريين القدماء هم أول من استخدموا أمعاء القطط في صناعة الخيوط الجراحية، نظراً لذوبانها في الجلد بعد العمليات الجراحية، وكذلك لأنها تساهم في تجميل مكان الجرح.

وظيفة الخيوط هي تقريب الأنسجة من بعضها البعض ريثما تبدأ عملية الالتئام الطبيعية للجرح .

وتختلف الخيوط الجراحية اختلافا واسعا جدا من حيث الخصائص المختلفة

وكل الخيوط تعد دون استثناء أجسام أجنبية .

إن قياس الخيط الجراحي يشار له بالأرقام صفر، وكلما زاد عدد الأصفار كلما كان القياس أصغر حيث أن القياس 5 -0 مثلا أصغر من القياس 3 -0 وطبعا مع زيادة القياس تزداد قوة الخيط.

إن متانة الخيط يجب ألا تكون أقوى من النسيج الذي يخاط بها.

وأن أصغر قياس للخيط يحقق تقارب الأنسجة من بعضها البعض يجب أن يستخدم لأنه يقلل من الارتكاس النسيجي ويؤدي لالتئام أفضل للجرح .

إن الأنسجة المكونة بشكل أساسي من الكولاجين مثل الجلد والسفاق و الأوتار هي الأنسجة الأقوى ولكنها تستعيد متانتها وقوتها ببطء لذلك من الأفضل استخدام قطب دائمة أو بطيئة الامتصاص عند خياطتها.

من جهة أخرى الخيطان الممتصة يمكن استخدامها مثلا في أنسجة كالمعدة والأمعاء والمثانة بحيث أنها أنسجة تندمل بسرعة .

أما مثلا عند تثبيت مواد صناعية كالصمامات القلبية الصناعية والطعوم الوعائية و الرقع الصناعية، يجب إستخدام خيوط غير ممتصة التي تحافظ على متانتها طول حياة المريض .