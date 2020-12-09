أنه حلمك .. بادر إليه

دوت الخليج – أسماء الهلال

في كل مرة يتحدث الجميع معي لماذا مستواك العلمي بهذه البشاعة؟

لماذا لا تتعلمين مِن من هم أفضل منك في المجال العلمي ؟

ما الذي يفعلونه وأنت لا تستطيع فعله ؟

كل هذه الأسئلة تتردد على مسمعي من قِبل الجميع وأكثر ..

لذلك توقفت وقتها عن لوم نفسي والاستعداد والمضي قُدماً

كانت كلمتي توقفي عن لوم نفسك اليوم يوم الإنجاز والتقدم

الحياه تمر بسرعة هائلة لا تضيعي هذه السنوات بل استغلي كل دقيقة منها ( لا للمماطلة ، لا مشاهدة التلفاز ، لا للاحتفالات …)

كلما قررت ببذل كل مالديك مبكراً كلما كانت حياتك التي ستحصلين عليها أفضل بكثير مما توقعتي

ستكون حياتك صحية ، وثراء أكثر ، وأسعد، وأفضل مما كانت عليه

إننا نرى من هم أفضل منا في المستويات العلمية فقط بأعيننا

بينما لا نرى الساعات والساعات التي يجلسون بها في المنزل وحيدون حتى يسهرون منتصف الليل انها روح الكواليس حيث الطحن والنشاط يحدث

في الحقيقة لديك القدرة ، لديك قوة الإرادة ، ولديك المعرفة ، والانضباط ، والدعم لكي تتسلق القمة لذلك لما لا تفعلها؟!.

كل شي جيد في الحياة دائماً يبدأ بتحدي .. مستقبلك يستحق كل شيء ، هي في النهاية معركة شاقة لن يحدث شيء لك من تلقاء نفسه ، لذا…هذا هو وقتك ،هذه هي لحظتك ، لا أحد سيحققه من أجلك ،فقط أنت ..

بعض الأيام سوف تتعب بالطبع ،سوف تتعرض للسقوط، وسترغب في رفع راية الاستسلام ، ولكن لا تصل إلى هذا الحد فقط لكي تتوقف ..فقط إذا كان المكان جديراً بالاهتمام سوف يكون صعباً! (النضال ، والإجهاد ، والإحباط) هذه العلامات تدل على أنك في المسار الصحيح..لديك المكان الذي أنت به الآن والمكان الذي تريد أن تكون به .. وهناك طريق واحد فقط سيأخذك إلى هناك .. اعمل بجهد ،كن ثابتاً ٧أيام في الأسبوع لا للأعذار، لا للمماطلة ، لديك القوة بداخلك ..يجب عليك العثور عليها فقط …

وعندما تصل إلى النهاية، بإمكانك فعل واحد من شيئين والتي سوف تحدد ما ستكون عليه وذلك الخيار سيحدد ماذا سنكون عليه.. شخصاً يندم طوال حياته أو سنكون الأبطال والأشخاص الذين يضعون المعايير ويصبحوا قدوة .. لك أن تختار ما تريد ..