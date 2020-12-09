معادن لاتصدأ د. عزه الرحيلي

من رحمة الله بعباده أن خلق لهم جسداً وروحاً تتكيف بظروف الحياة ولايتوقف الجسد عن وظائفه ولاتتوقف الروح عن سموها مهما كانت العوائق .

من خلال حياة الإنسان ومنذ طفولته إلى شيخوخته يمر بمواقف وظروف تتفاوت في شدتها وحدتها وتختلف استجابة البشر وتفاعلهم مع هذه الظروف حسب أنماط شخصياتهم وطريقة تفكيرهم ، منهم من تحبطه هذه المواقف وتوقفه عن الرقي في سلم الطموح فضلاً عن إنجاز الواجب عليه. ومنهم من يصمد كالطود شامخاً لاتثنيه الصعاب .

إن المواقف الصعبة ماهي إلا محكات تصقل الإنسان . إن المعادن الثمينة تبقى ثمينة وإن علاها الصدأ تعود لبريقها أفضل مماكانت بعد صقلها.

إنها لاتهترئ أبداً. كذلك الأقوياء أصحاب العزيمة لاتوقفهم مصاعب الحياة ، ربما يسقطون ولكن لايلبث أحدهم إلا أن يستجمع قواه مرةً أخرى وبإصرار ليواصل المسير …ليحقق طموحاته … لينال النجاح الذي يسعى إليه وليحقق أحلامه لتصبح حقيقةً يراها الجميع. إن نشوة الانتصار على مصاعب الحياة عظيمةٌ جداً ينسى عندها الإنسان كل الألم فتحول طعم العلقم الذي تجرعه في الطريق للوصول لهدفه إلى شهدٍ صافٍ حلو المذاق ، وتحول الأشواك التي سار عليها يوماً ما إلى ورود يانعة ، ويصبح ذلك الظلام الحالك شمساً مشرقة في قلبه وبين جنباته ، ليقف على أعلى قمة المجد مع الأقوياء ليصرخ الجميع بصوتٍ عالٍ : لامكان هنا للضعفاء .