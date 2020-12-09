نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العلاوة السنوية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحث العديد من الموظفين في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية عن أي تفاصيل او أخبار تخص العلاوة السنوية سواء للموظفين، أو العسكريين، أو المعلمين، حيث إنها عبارة عن قوانين ملكية جديدة، تابعه لقواعد باللجنة المالية، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على بعض التعديلات الخاصة بقوانين الخدمة المدنية، والتي تؤثر على قيمة علاوة كل موظف.

موعد العلاوة السنوية للمعلمين،والموظفين، والعسكريين.

لقد تم تأجيل موعد صرف العلاوة السنوية، وسوف يكون موعد صرفها في بداية العام الميلادي الجديد، حيث كان ميعاد صرفها براية العام الهجري، ولكن تم تأجيله.

وهو ما دفع المعلمين، والموظفين إلي المطالبة عبر تويتر بإصدار هشتاج يطلبوا من خلاله إلغاء التعديلات الجديدة، حيث انهم يعتبرها ضارة لهم، وخاصة في ظل الظروف الجديدة.

موعد العلاوة السنوية للمعلمين

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بالإعلان عن سلم الرواتب للمعلمين الجديد، والذي تم البدء على العمل به منذ شهر يوليو الماضي، والذي ساعد بدوره في خدمة المعلمين كما يلي:

١_ تم ترقية المعلمين الذين يتواجدون في المستويات الأولى الثلاثة لوظيفة مساعد معلم.

٢_ وتم ترقية الموظفين في المستويين الرابع، والخامس إلي معلم ممارس.

٣_أصبح أعلي راتب في المستوى الثالث وقد بلغ 32170 ريال، وأقل الرواتب كان في الممستوى الأول ويبلغ 5200 ريال.

موعد العلاوة السنوية للعسكريين.

تشجيعا من الحكومة السعودية للعسكريين قامت برفع رواتبهم، حتي يكون حافذا لهم للعمل بكفاءة عالية، وحتي يساعدهم هذا على التأقلم مع الظروف المعيشية الصعبة ، وقامت الحكومة بإعادة ترتيب سلم الرواتب للعسكريين برتبهم المختلفة ، وسوف يتم صرف العلاوة للعسكريين في ٢٧ يناير العام القادم.