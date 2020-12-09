نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج تصريح عمل عمرة من خلال تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة فترة من التوقف دامت لعدة أشهر عن تأجيل رحلات الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية حرصا من حكومة المملكة على تحقيق التباعد الاجتماعي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمنع التحكم في زيادة الأعداد من المصابين ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي زادت أعدادها في الكثير من الدول العربية والعالمية وبعد فترة من إحكام السيطرة علي الفيروس أعلنت حكومة المملكة عن عودة إصدار تصاريح العمرة بها والسماح بأداء العمرة وفق التدابير الاحترازية.

خطوات استخراج تصريح عمل عمرة بالمملكة

منذ الرابع من شهر أكتوبر الماضي 2020م أعلنت المملكة عن بداية إصدار تصاريح العمرة أمام المعتمرين للحصول عليها ولقد جاء بيان وزارة الحج والعمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ومن ضمن الخطوات المتبعة للحصول على التصريح:

ضرورة إنزال تطبيق اعتمرنا علي الهاتف الجوال والذي بدأ تحميله منذ السابع والعشرون من شهر سبتمبر الماضي 2020م الموافق 10 صفر 1442 هــ، ولقد بدأت الوزارة في تسجيل أعداد المعتمرين وتحديد الموعد المتاح للعمرة بجانب فتح المساجد لأداء الصلوات أثناء مراسم العمرة بها ويتم الحصول على تصريح أداء العمرة عبر تطبيق توكلنا.

الحصول على تصريح أداء العمرة ثم قيام المعتمر بالذهاب إلي أحد مراكز تجمع المعتمرين في مدينة مكة المكرمة.

الانتقال عبر ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين والذهاب إلى الحرم المكي.

الانتهاء من أداء المناسك ثم العودة إلي مركز تجمع المعتمرين.

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا للحصول على تصريح العمرة

يقوم المعتمر بإنزال تطبيق توكلنا حتي يتسنى له الحصول علي تصريح أداء العمرة مع تنفيذ كافة التعليمات التي جاءت بالتطبيق للحصول على التصريح، جاءت هذه التعليمات حتى تنفيذ كافة الخطوات والأجراءات الخاصة بأداء العمرة لضمان سلامة المعتمرين مع وجود عدد كبير أثناء تأدية العمرة مع إجراء الكشوف اللازمة في حالة اكتشاف إصابة أحد المعتمرين بفيروس كورونا حتى لا تنتشر الإصابة بين المعتمرين، وفي حالة اكتشاف حالة مصابة بالفيروس يتم إلغاء التصريح له مع المتابعة المستمرة لجميع المعتمرين الآخرين حتى تتم مناسك العمرة بسلام حتى تنتهي أيامها المقررة.

شروط التسجيل في اعتمرنا

عودة مناسك أداء العمرة جاء من قبل حكومة المملكة السماح للمعتمرين بأداء العمرة بعد فترة من التوقف بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وقيام المعتمرين بالتسجيل بعد فتح باب التقديم شهر أكتوبر الماضي وللحصول على تصريح أداء العمرة عبر تطبيق توكلنا يجب توافر الشروط التالية :

زيارة الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا على شبكة الإنترنت.

قيام المعتمر بتقديم ما يثبت مراعاته للإجراءات الاحترازية حتى يتم التأكد من خلو المعتمر من الفيروس الجديد.

تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس في حالة اكتشاف إصابة بينهم.

تحديد الأوقات المتوفرة بالموقع الإلكتروني توكلنا واختيار الوقت المناسب لكل معتمر.

ضرورة إلزام المعتمرين بالأوقات المحددة لهم من قبل الموقع الإلكتروني توكلنا.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

أن أداء مناسك العمرة يتطلب من المعتمر الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا الإلكتروني مع تطبيق كافة الإجراءات من خلال التطبيق وإنشاء حساب خاص عليه بتنفيذ الخطوات الآتية: