نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم رخصة القيادة للنساء في السعودية وطرق تسديدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم رخصة القيادة للنساء في السعودية ..أتاحت الحكومة السعودية للنساء قيادة السيارات بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قراراً ملكياً يسمح للمرأة السعودية بالقيادة، حيث تم العمل بالقرار بشكل فعلي في 23 يوليو 2018، وسهلت إدارة المرور إجراءات استخراج الرخصة والرسوم المطلوب تسديدها بالإضافة إلى طرق السداد.

رسوم رخصة القيادة للنساء في السعودية

أعلنت إدارة المرور بالمملكة بأن رسوم استخراج رخصة القيادة للنساء لا تختلف عن الرجال كالتالي:

رسوم استخراج رخصة قيادة لأول مرة 40 ريال سعودي وتبلغ صلاحية الرخصة عاماً واحداً. رسوم رخصة قيادة مؤقتة 100 ريال. رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة عامين 80 ريال. رسوم تجديد الرخصة لمدة 5 أعوام 200 ريال. رسوم تجديد الرخصة لمدة 10 أعوام 400 ريال.

طريقة سداد رسوم رخصة القيادة للنساء

هناك أكثر من طريقة يُمكن من خلالها دفع رسوم الرخصة تتمثل فيما يلي:

سداد رسوم الرخصة من خلال ماكينات الصراف الآلي

قومي بإدخال بطاقة الصراف الآلي واكتبي الرقم السري، ثم اختيار الخدمات الحكومية.

انقري على خيار المدفوعات وبعدها رخص القيادة، ثم انقري على إصدار رخصة قيادة.

بعد ذلك أدخلي رقم هويتك أو إقامتك، وأكدي الرقم ثم حددي نوع السيارة وحددى صلاحية الرخصة، ومنها انقري على زر التأكيد لسحب المبلغ المطلوب تسديده.

سداد رسوم الرخصة عبر الجوال

يُمكن تسديد رسوم الرخصة من خلال تطبيق البنك عبر هاتفك، كل ما عليكِ هو فتح التطبيق وتسجيل الدخول والضغط على المدفوعات ثم المدفوعات الحكومية، وبعدها حددي الخدمة المطلوب تسديد رسوم لها “رخصة القيادة”.

انقري بعد ذلك على “إصدار رخصة قيادة” ثم حددي نوع الرخصة ومدة صلاحيتها والحساب الذي سيتم سحب المبلغ منه، ثم انقري على زر التالي واكدى الدفع بكلمة المرور التي تم ارسالها على هاتفك.

اجراءات استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء

التقديم بأي مدرسة لتعليم القيادة بالمملكة.

تقديم طلب استخراج رخصة وتسديد الرسوم، ثم الخضوع للكشف الطبي بالإدارة العامة للمرور.

الخضوع للاختبارات النظرية والعملية، وبعد اجتيازها يتم إجراء اختبار نهائي وبعد اجتيازه ، يتم الحصول على الرخصة في نفس اليوم أو في اليوم التالي كحد أقصى.

مدة تدريب القيادة للنساء

حددت الإدارة العامة للمرور عدد ساعات التدريب للنساء السعوديات للحصول على رخصة، وذلك بمعدل 6 ساعات لمن تملك مهارات أساسية في القيادة، بينما حددت 30 ساعة لمن لا تملك أي مهارات.

شروط استخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية

يُشترط أن تكون المرأة سليمة ومعافاة من أي أمراض قد تقف عائق أمام عملية القيادة.

ألا يقل عمر المرأة عن 18 عاماً وذلك للراغبات في الحصول على رخصة قيادة خاصة.

ألا يقل عمر السيدات اللاتي يرغبن في استخراج رخصة قيادة عامة عن 20 عاماً.

ألا يكون قد سبق الحكم عليها بحكم قضائي أو حد شرعي.

اجتياز الاختبار النظري.

تسديد رسوم استخراج الرخصة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سعودية