الأخطاء الطبية .. حدوثها سهل وأثارها بالغة            

تحقيق : طلال العوفي – المدينة المنورة

تدني الحالة النفسية لدى الأطباء بعد الوقوع بالخطأ

الأطباء أكثر عرضة للأمراض النفسية نتيجة الخوف من الأخطاء الطبية

الخطأ في القانون انحراف عن السلوك المعتاد، وهو سلوك سلبي يؤدي إلى إحداث ضرر يترتب عليه مساءلة من انحرف عن هذا السلوك القويم، الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، على اعتبار أن السلوك هو الذي ينظم علاقة الإنسان بغيره، وإذا كان هذا الخطأ بشكل عام، فإن الخطأ المهني يكون أكثر ضررا وتأثيرة، ان صاحب المهنة شخص يتميز عن غيره بإتقانه لمهنته والمهارات المتعلقة بها، لذلك فهو حينما يقع منه خطأ ما، فإنه يلام أكثر من غيره، وبالتالي فإن مسؤوليته الأخلاقية والاجتماعية والقانونية تكون في مواجهة زملائه ومجتمعه والجهة التي وثقت فيه ورخصت له ليمارس هذه المهنة، وتعد مهنة الطبيب من المهن التي لا تحتمل الخطأ، لأن الطبيب يتعامل مع جسد الإنسان وحياته وكيانه المادي والمعنوي، فالخطأ الطبي هنا له أثر بالغ على المريض الذي وثق فيه وسلم له جسده، فأي خطأ قد يسلب من الإنسان روحه أو يحرمه من وظيفة عضو من أعضائه أو يشوه جسده، فيترتب على ذلك حرمانه من التمتع بقدراته الجسدية، وقد يصل الأمر إلى حرمانه من مصدر عيشه وعيش أسرته، وللاقتراب أكثر عن هذا الموضوع كانت لنا هذه الأحاديث

قلة خبرة واهتمام الطبيب:

وعن أسباب الخطأ الطبي ذكر د. طارق القحطاني طبيب عام: بأنه يجب معرفة معنى الخطأ الطبي وأنواعه حتى نصل للمسببات فيقول بأن الخطأ الطبي قد يحدث من أي ممارس صحي بدأ من موظفي الاستقبال مرورا بالأطباء والممرضين وطاقم المختبرات وانتهاء بالصيدلي عند تسليمه الدواء للمريض، ثم أشار الى أن جميع من يتعامل معهم المريض داخل المستشفى من الممكن أن يتسببوا بأخطاء طبية بحقه وربط المسببات بأنواع الأخطاء التي قد تحصل في التشخيص, العلاج، نوع الدواء، ترجمة التحاليل المخبرية، الاجراءات الجراحية وما الى ذلك. وأضاف الى أن اسباب الأخطاء الطبية عدة ومنها اهمال القواعد العلمية والتحديثات في مجال الممارس الصحي، عدم متابعة الأجهزة الطبية المستخدمة في العملية الصحية وصيانتها بشكل دوري وأيضا التأخير في استلام الحالة من بعض الأطباء مما يؤدي تفاقم الوضع الصحي للمريض، وعدم وجود السياسات الصارمة التي تحفظ حقوق المريض ، وأكد الى عدم توفر القدرة والكفاءة العالية لدى الطبيب للتشخيص هي من أكثر الأسباب الحاصلة، بينما أشارت د. سمر العوفي طبيبة النساء والولادة في مستشفى الولادة بالمدينة المنورة: الى أن توجد مسببات كثيرة ومتنوعة في وقوع الخطأ الطبي ولكن أشارت الى اهمها التي تتمثل في التعب والإجهاد المستمر لدى الطبيب، وعدم تساوي المدة الزمنية في فترة المناوبات التي قد تصدر بأن تكون طويلة وكثرتها بالأسبوع الواحد لدى الطبيب، وأكدت على أن قلة المعرفة الطبية وعدم وجود الكفاءة العالية لدى الطبيب هي من أعظم الأسباب

الخطأ في القانون انحراف عن السلوك المعتاد، وهو سلوك سلبي يؤدي إلى إحداث ضرر يترتب عليه مساءلة من انحرف عن هذا السلوك القويم ، الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، على اعتبار أن السلوك هو الذي ينظم علاقة الإنسان بغيره، وإذا كان هذا الخطأ بشكل عام، فإن الخطأ المهني يكون أكثر ضررا وتأثيرة، حيث إن صاحب المهنة هو شخص يتميز عن غيره بإتقانه لمهنته والمهارات المتعلقة بها، لذلك فهو حينما يقع منه خطأ ما، فإنه يلام أكثر من غيره، وبالتالي فإن مسؤوليته الأخلاقية والاجتماعية والقانونية تكون في مواجهة زملائه ومجتمعه والجهة التي وثقت فيه ورخصت له ليمارس هذه المهنة، وتعد مهنة الطبيب من المهن التي لا تحتمل الخطأ، لأن الطبيب يتعامل مع جسد الإنسان وحياته وكيانه المادي والمعنوي، فالخطأ الطبي هنا له أثر بالغ على المريض الذي وثق فيه وسلم له جسده، فأي خطأ قد يسلب من الإنسان روحه أو يحرمه من وظيفة عضو من أعضائه أو يشوه جسده، فيترتب على ذلك حرمانه من التمتع بقدراته الجسدية، وقد يصل الأمر إلى حرمانه من مصدر عيشه وعيش أسرته، وللاقتراب أكثر عن هذا الموضوع كانت لنا هذه الأحاديث

الأثر الجسمي والنفسي:

أما عن المظاهر الناتجة عن هذه الأخطاء عبر د. طارق الى أن الآثار تختلف على حسب نوع الخطأ فقد يحدث خطأ طبي لا يؤثر بأي شكل على حالة المريض الصحية وعلى النقيض قد تؤدي بعض الأخطاء الطبية الى وفاة المريض، ومن الممكن بأن يكون الأثر على شكل ظهور أعراض للحساسية نتيجة وصف دواء غير مناسب أو استمرار المريض الشعور بالألم لفترات طويلة أو قد يكون الأثر في حصول نزيف للمريض أثر اجراء خاطئ وأضاف الى أن الأخطاء الجراحية قد ينتج عنها فقد بعض الحواس، بينما ذكرت د. سمر بأن المظاهر أو نتائج الخطأ ليس شرطن تكون على الحالة الجسمية فقط بل أنها تصل الى تدهور الحالة الصحية النفسية للمريض وهذا ليس محصور على المريض وحسب بل أن حتى الطبيب بعد وقوعه في الخطأ الطبي تتأثر حالته النفسية.

التقييم السنوي لعمل الطبيب:

ولفت د. طارق بأن ينبغي على المستشفيات عقد اجتماعات دورية بجميع طاقمها ومناقشة هذه الأخطاء وسن القوانين والتنظيمات وتفعيل أفضل أساليب التواصل بين الطاقم حتى يقاوموا الوقوع بهذه الأخطاء، وأوضح بأن الأخطاء الطبية تسجل حالية بمعدلات أقل من السابق بكثير وذلك يعود التوعية المستمرة للأخطاء الطبية, بينما أشارت د. سمر الى أهمية مراعاة الصحة العامة للطبيب وعدم تكليفه فوق الطاقة البشرية، وشددت على أهمية التعليم الجيد لمن هم أصغر سنا وحداثة في التخصص، ويجب على الطبيب عند التباس أمر ما عليه ضرورة الرجوع لمن هو أفضل اختصاص واتباع المشورة، أما د. فاطمة الجزيري اخصائية تجميل وجراحة الأسنان أكدت على ضرورة تقييم عمل الطبيب بشكل سنوي بناء على أخطائه أوالتقارير المقدمة من المستشفى التي يعمل بها.