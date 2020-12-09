نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442 نظام نقل الخدمات للعامل الوافد

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عمر شويل - جدة نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442 الذي قد تم الإعلان عنه مؤخرًا يأتي في ضوء سعي المملكة إلى حماية العمال الوافدين على أراضيها ورفع الوصاية من عليهم ومنع التحكم بهم من أرباب العمل كما كان يتم في النظام القديم، ومن خلال هذا المقال على موقع ثقفني، سوف يتم توضيح ما هو نظام الكفالة بالإضافة إلى توضيح أهم النِّقَاط التي قد وردت في نص نظام الكفالة الجديد أو نظام نقل الخِدْمَات في المملكة لعام 1442 بالتفصيل.

ما هو نظام الكفالة في السعودية

إن نظام الكفالة الذي قد تم وضعه داخل المملكة منذ وقت طويل أو كما يُطلق عليه اليوم نظام الكفالة القديم هو عبارة عن نظام كان مستخدمًا من أجل تحديد طبيعة العِلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث أنه كان لا بُد أن يكون هناك صاحب عمل كفيل للعامل غير السعودي أو أن يأتي العامل ويكون الكفيل شركة وليس فرد؛ لكي يقوم هذا الكفيل بسداد أي مديونيات يتم توقيعها على المكفول إذا ما تعرض إلى ذلك، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ أصحاب العمل في استغلال هذا القانون من أجل التحكم في العمال بطريقة تعسفية، وهذا ما دفع بعض دول الخليج إلى التفكير في إلغاء هذا النظام، ولقد أعلنت المملكة العربية السُّعُودية عن اتخاذ هذه الخطوة فعليًا وإلغاء نظام الكفيل خلال بضعة شهور بشكل كامل.

نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442

من المفترض أن تقوم وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية داخل المملكة العربية السُّعُودية بالإعلان بشكل رسمي خلال الشهور القليلة القادمة عن إلغاء نظام الكفيل القديم وتقديم نظام جديد لتحديد طبيعة العَلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحديدًا في شهر مارس 2021، ومن أبرز النِّقَاط التي يتبناها القرار الجديد للكفالة في المملكة ما يلي:

إلغاء الشرط الذي ينص على ضرورة وجود كفيل من أجل دخول الدولة والعمل بها.

إلغاء مظاهر التحكم التعسفية من أرباب العمل في العاملين ومن أهمها: تجديد الإقامة أو إلغاء تصريح العمل بأي وقت.

عدم التقيد بموافقة الكفيل عند رغبة العالم في الانتقال إلى عمل آخر مادام كان عقد العمل يكفل له هذا الحق.

عدم تمكن صاحب العمل من تقديم بلاغ هروب عامل ولا سيما أن البعض من أرباب العمل كان يستخدم هذا القانون بشكل تعسفي، وهو أمر يُعرض العامل إلى الاعتقال أو الرحيل في الكثير من الأحيان.

إلغاء صيغة تصريح الخروج التي كانت تتطلب ضرورة موافقة الكفيل على مغادرة العامل للبلاد.

نظام نقل الخدمات السعودي الجديد

أما القانون الآخر والنظام الذي سوف يكون معمولًا به بدلُا من نظام الكفالة السعودي لجميع المهن في السعودية؛ فهو يتضمن مجموعة من النِّقَاط الهامة، مثل:

تغيير اسم اللائحة من (نقل كفالة) إلى (نقل خِدْمَات).

منح العاملين والوافدين حرية التنقل والسفر في ضوء قوانين العمل والهجرة السُّعُودية بخلاف قانون الكفالة.

معاقبة من يقوم بـٍ احتجاز أوراق السفر الخاصة بالعامل.

إلغاء أية قيود كان يفرضها أرباب العمل على العامل الوافد.

بعض عرض أهم المعلومات الخاصة بـِ نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442 نظام نقل الخدمات الآخر البديل؛ يذكر أن وزارة العمل أصبحت لا تعترف بأي معاملات تعتمد على نظام الكفالة القديم ، ولقد قامت المملكة بهذه الخطوة في إطار سعيها إلى تحسين جودة الوافدين العاملين على أراضي المملكة وتنظيم طبيعة العَلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين كاملة دون أن يكون هناك استغلال للقانون من طرف على حساب الآخر.