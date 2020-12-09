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عمر شويل - جدة تختلف عروض تقسيط السيارات شانجان cs85 موديل 2021 بحسب نوع التمويل الذي يقدمه البنك للعميل وكذلك باختلاف الضمانات وقيمة الراتب الشهري وعدد سنوات التقسيط وقيمة الدفعة المقدمة وكذلك الدفعة الأخيرة لأن كل هذه الأمور تؤثر في معدل النسبة السنوي الذي يتم فرضه على قرض السيارة سواء من البنك أو من شركات التمويل أو من معارض السيارات التي تبيع السيارات الجديدة بالتقسيط في السعودية .
سعر شانجان cs85 موديل 2021
يختلف سعر شانجان cs85 موديل 2021 في حالة شراء سيارة بالتقسيط عن سعر الكاش أو الدفع النقدي بحسب نسبة الفائدة السنوية التي تتوقف بدورها على قيمة الدفعة المقدمة وعدد سنوات التقسيط.
- سعر شانجان cs85 موديل 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة في السعودية حوالي 98 ألف ريال.
- سعر شانجان cs85 موديل 2021 شامل القيمة المضافة في السعودية يصل حوالي 113 ألف ريال.
- سعر شانجان cs85 موديل 2021 بالتقسيط يتوقف على العديد من المعايير كما سبقت الإشارة.
عروض تقسيط السيارات شانجان cs85 موديل 2021
هناك نوعين من عروض تقسيط السيارات في السعودية يتم المفاضلة بينهما وبالرغم من أن الفوارق بسيطة إلا أن هناك تباين في الإقبال عليهما بحسب حالة الشخص وظروفه على النحو التالي:
- النوع الأول : هو تمويل السيارات بالمرابحة.
- النوع الثاني : التمويل التأجيري للسيارات.
الفرق بين تمويل السيارات بالمرابحة والتمويل التأجيري للسيارات
- في حالة التمويل التأجيري للسيارات قد لا يحتاج البنك إلى تحويل الراتب على عكس التمويل بالمرابحة يجب على العميل تحويل الراتب إلى البنك الذي يوفر له قرض السيارة.
- في حالة التمويل التأجيري يمكن للعميل إعادة بيع السيارة إلى شخص آخر عكس تمويل السيارات بالمرابحة حيث يظل البنك محتفظًا بحقوق ملكية السيارة حتى سداد الأقساط.
- فيما يخص عدد سنوات التقسيط فلا يوجد اختلاف بين نوعي تمويل السيارات حيث تصل عدد سنوات تقسيط السيارات في الحالتين إلى 5 سنوات كحد أقصى أو 60 شهرًا.
- الدفعة المقدمة لها في الحالتين نفس التأثير فهي تلعب دورًا مهمًا في تقليل نسبة الفائدة على قرض السيارة فكلما زادت الدفعة المقدمة انخفض مبلغ تمويل شراء السيارة بالتقسيط وبالتالي تراجع السعر النهائي والقسط الشهري.
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