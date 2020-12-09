نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة التعليم السعودي الجديد : البوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية الجديدة التابعة للوزارة، أمر وزير التعليم محمد ابن محمد الشيخ بتدشين البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة السعودية، وذلك النسخة الجديدة التي تم تحديثها على حسب المعايير المحلية والدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك نظراً لرؤية المملكة 2030 حتى تصبح حكومة إلكترونيه فاعلة حيث أكد وزير التعليم على أهمية أن يقوم جميع المواطنين بالمملكة السعودية على استخدام البوابة الإلكترونية التي تتضمن العديد من المعلومات الهامة.

وتعتبر مرجع كبير لجميع الباحثين والأشخاص الذين يهتمون بالتعليم موضحاً أن الخدمات التي يتم تقديمها لجميع المستفيدين من عن طريق قنوات المشاركة والاتصال للإجابة على كافة الاستفسارات التي يتم تقديمها، وأكد جميع عمليات التحديث المستمر لهذه البوابة تتضمن إدارات التعليم في الفترة المقبلة بشكل كبير.

وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية الجديدة

تعمل هذه البوابة الجديدة على تقديم جميع الخدمات الإلكترونية بكفاءة كبير ومعلومات كاملة لأنها تعتمد على كافة المعايير الخاصة ببرنامج التعاملات الإلكترونية وكذلك المعايير العالمية للأمم المتحدة، وهذه البوابات الحكومية تدل على تطوير الحكومة بشكل إلكتروني بدرجة كبيرة للغاية بجانب استخدام معايير الهوية البصرية مع استخدام أحدث التقنيات والتصميمات الحديث.

تعمل هذه البوابة الإلكترونية على توفير تقنيات جديدة لسهولة البحث على المعايير الجديدة وجميع المعلومات وتتضمن أيضا هذه الخدمات الإلكترونية الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية وتشمل أيضا المستثمرين والمعلمين والمعلمات، حيث يتواجد فيها العديد من المعلومات التي يتم بها جميع الباحثين في التعليم بشكل عام، وبالتالي تناسب الجميع وتقدم العديد من الخدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة وتم تخصيص خاصية في هذه البوابة الإلكترونية لتقديم الشكاوى والاقتراحات.