نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المعفيين من سداد قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442 شروط الاعفاء والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية واحد من أهم البنوك السعودية التي تعمل على تقديم القروض المختلفة للمواطنين السعوديين، ويقدم البنك قروض عدة حسب أحتياجات المواطنين، ومن ضمن تلك القروض قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم وقرض كنف وقرض آهل وغيرها من القروض الأخرى، كما أن التقدم على طلب تلك القروض يكون وفقاً لشروط ومعايير يتم وضعها بمعرفت البنك، بالاضافة لتقديم أوراق ومستندات خاصة بطلب القرض، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط.

الجدير بالذكر أيضاً أن مؤخراً أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن أعفاء بعض المواطنين من سداد قيمة القروض، وذلك بناء على موافقة من خادم الحرمين الشريفين “الملك سمان” تتمثل فى أعفاء بعض المواطنين المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا ووقف العمل لفترة، الأمر الذي أنعكسب سلبياً على بعض المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية.

خطوات الاعفاء من سداد قرض بنك التنمية الاجتماعية

يذكر أن اعفاء بنك التنمية الاجتماعية قد اشتمل بعض المواطنين المقترضين، هؤلاء من توافق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالاعفاء، ويتم قبول طلب الاعفاء بعد دراسة الأوراق المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط.

تقدم الأوراق الخاصة بطلب الاعفاء للديوان الملكي والتي تتمثل في:

كارت العائلة . الهوية الشخصية وتكون سارية التفعيل. تقرير طبي. طلب اعفاء من سداد القرض يشتمل على اسم المتقدم ورقم الهوية.

يقوم الديوان الملكي بقبول طلب الاعفاء عن أصحاب الأمراض المزمنة لعلاجهم على نفقة الدولة، فذلك من اختصاصات الديوان الملكي.

شروط الاعفاء من سداد قرض بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم قد تعرض لضرر وأزمة اقتصادية حقيقية. إلا يكون المتقدم لطلب الاعفاء مقترض من بنك أخر. تقديم الضمانات اللازمة لبنك التنمية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن قبول طلب الاعفاء من بنك التنمية الاجتماعية

هناك عدة طرق لتعرف على قبول طلب الاعفاء من عدمه، تلك التي سنوضحها لكم الأن: