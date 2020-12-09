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عمر شويل - جدة إدارة الجوازات تحدد آلية تحصيل المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة ، قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية بتحصيل المقابل المالي لجميع المرافقين والتابعين للوافدين في القطاع الخاص موضحة قيمة الرسوم التي يتم دفعها مقابل كل خدمة، والتي تتضمن الزوجة والأبناء الذكور وعمره لا يتعدى 18 عام للبنات كتابعين للمرافقين هم الذكور، وبعد ذلك تكون الزوجة في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وكذلك الأم والأب وأبو الزوجة وأم الزوج.

الجوازات تحدد آلية تحصيل المقابل المالي

حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر الإنترنت أنه يتم دفع مقابل مالي عن كل مرافق وتابع متواجد مع الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك دفعة مقدما بشكل سنوي عند الحصول على تجديد هوية مقيم أو عند الحصول على إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك يحدث عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

رسوم إقامة التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة

أوضحت إدارة الجوازات من المملكة السعودية أن الرسوم المحددة للتابعين المرافقين للعمالة الوافدة وصلت إلى 400 ريال سعودي، حيث يتم زيادتها كل عام 100 ريال السعودي، وأكدت أن عند تجديد هوية مقيم يتم دفع هذه الرسوم هم عن كل مرافق وتابع، لهذا الوفد وذلك يتوقف على حسب مدة صلاحية هوية مقيم، وأكدت أن عند الحصول على إصدار تأشيرة خروج وعودة ينبغي على هذا المقيم أن يقوم بدفع الرسوم الخاصة بالتأشيرة، وذلك يتوقف على حسب المدة وهذا من ضمن القرارات المحددة من قبل الجوازات بالمملكة السعودية .

وبعد ذلك أكدت هيئة الجوازات امكانية الحصول على تأشيرة خروج نهائي لكن يجب سداد الرسوم أولا وعند تعدي مدة صلاحية التأشيرة تضاف مدة الصلاحية لمدة المستحقة و يتم سدادها.