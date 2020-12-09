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عمر شويل - جدة امتحانات التيرم الأول إلكترونيا بالمملكة العربية السعودية، معظم المدارس بالمملكة العربية السعودية بدأت عملية الامتحانات الشهرية، وذلك لكافة المراحل التعليمية المختلفة منها الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأصبح الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءل عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا، لأن معظم المدارس انتهت من الامتحانات الشهرية لمعظم المراحل التعليمية المختلفة،

وكانت أول مواعيد امتحانات الشهر الأول للمدارس السعودية، وذلك يوم ٢/٩/١٤٤٢ شهر ربيع الأول، وانتهت امتحانات الشهر الأول في يوم ١٦/ ٢/ ١٤٤.

أما امتحانات الشهر الثاني في المدارس بدأت يوم نهاية شهر أكتوبر، واستمرت حتى بداية شهر نوفمبر.

هناك بعض المدارس مازالت تجري عملية الامتحانات الشهرية.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الأول 1442

اقتربنا كثيرًا من انتهاء الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية، وبذلك اقتربت مواعيد امتحانات التيرم الأول، لذا على جميع الطلاب الاستعداد التام لأداء الامتحانات، ومن المفترض أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تتم إلكترونيًا من خلال المنصات التعليمية التي توفرها المملكة، ومن ثم ستبدأ الامتحانات بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الأول، وذلك بداية من يوم ٥/ ٥/ ١٤٤٢، وتستمر أداء الامتحانات حتى يوم ١٥ /٥/ ١٤٤٢، أما اجازة نصف العام الدراسي سوف تبدأ يوم ١٦/ ٥/ ١٤٤٢.التقويم الأكاديمي 1442 بعد التعديل

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية عن مواعيد التقويم الأكاديمي، حيث تم تعديله في الفترة الأخيرة، لذا تم الإعلان عنه في وقت متأخر، وذلك بسبب البدء المتأخر في الدراسة هذا العام بسبب الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد من تفشي وباء كورونا، وسوف يتم أداء الامتحانات عبر المنصات التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم حتى تساهم في استمرار العملية التعليمية بالمملكة، لذا كان يجب على الوزارة أن تقوم بتعديل التقويم الأكاديمي حتى يصبح مناسبًا مع مواعيد الدراسة وانتهائها، وقد جاء التعديل الأكاديمي شاملًا لجميع المراحل التعليمية المختلفة مثل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.