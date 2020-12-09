نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسخة الجديدة لبوابة التعليم الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة النسخة الجديدة لبوابة التعليم الإلكتروني، بعد توقف العملية التعليمية في المدارس بعد تفشي وباء كورونا في المملكة العربية السعودية، دعمت وزارة التربية والتعليم السعودية نظام التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، لذا قامت بإنشاء وتدشين العديد من المنصات التعليمية التي تعمل بديلًا للمدارس التي تم إغلاقها خوفا على التلاميذ والمعلمين من انتشار الوباء بينهم، وتقدم تلك المنصات التعليمية العديد من الخدمات الطلابية من شرح الدروس وعمليات تقييم الطلاب، والامتحانات وغيرها، لذا تقوم الوزارة بتحديث تلك المنصات بين الحين والآخر، حتى تقدم كل ما هو جديد ومميز بطريقة ملفتة وجذابة.

تدشين البوابة الإلكترونية للتعليم في المملكة

قام وزير التربية والتعليم السعودية الدكتور حمد بن آل الشيخ، بمتابعة تحديث النسخة الجديدة لبوابة التعليم الإلكتروني، حيث تم تطوير تلك النسخة لملائمة التطور والتقدم، وجاء التحديات متفق مع بعض المعايير المحلية والدولية التابعة للأمم المتحدة، وبما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية نحو التطور الإلكتروني لعام ٢٠٣٠.

فى خلال حفل التدشين أكد سيادته على أهمية البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، حيث أنه من خلالها يتم التواصل مع كافة الجمهور والمثقفين والمهتمين والباحثين الجامعيين، وتقدم البوابة العديد من الخدمات للباحثين، وتستطيع البوابة الإجابة على كافة التساؤلات وتقدم كل الخدمات من خلال قنوات يتم التواصل معها عبر البوابة الإلكترونية، وأكد الوزير على استمرار عمليات التحديث والتطوير للبوابة الإلكترونية للوزارة.الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية

من خلال العديد القنوات يتم تقديم معلومات متكاملة عن طريق التواصل مع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، كما أنها تعتمد بشكل كبير على المعايير المحلية للتعاملات الحكومية في المملكة (يسر)، كما أنها تتفق مع معايير الأمم المتحدة وكافة المعايير العالمية الأخرى، كما أنها توفر المعايير الهامة لوزارة التربية والتعليم، ويتم كل ما سبق من خلال التقنيات المتطورة والحديثة، كما أن البوابة تساعد في التطوير من عملية تحسين التجربة الخاصة بالمستخدم، وتوفر العديد من التطبيقات الحديثة لزيادة سرعة الاستجابة ، كما أن البوابة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.